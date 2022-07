Shazam 2 : la suite se dévoile dans une première bande-annonce électrique !

Zach Levy et sa bande sont de retour dans la première bande-annonce de "Shazam ! Fury of the Gods", la suite de l'aventure super-héroïque de DC. Une vidéo dévoilée à l'occasion de la Comic-Con de San Diego.

D'adolescent à super-héros

C'est avec un ton beaucoup plus fun et décalé (voire enfantin) par rapport aux autres productions DC que David F. Sandberg a proposé Shazam! (2019). Une approche cohérente puisque le héros du film (et des comics) est à la base un adolescent du nom de Billy Batson. Le jeune garçon voit sa vie bouleversée lorsqu'il croise la route du vieux Shazam qui lui transmet ses pouvoirs. Désormais, lorsqu'il prononce le mot Shazam, il se transforme en homme surpuissant. C'est donc un adolescent dans un corps de super-héros qui va devoir affronter le terrible Dr Thaddeus. Mais il peut compter pour l'aider dans sa nouvelle vie sur son ami Freddy Freeman, spécialiste des super-héros.

Pour incarner le jeune héros on retrouve Asher Angel, tandis que Zachary Levi s'éclate en jouant la version super-héroïque. Jack Dylan Grazer joue Freddy tandis que l'antagoniste est interprété par Mark Strong. Sans être un immense succès, Shazam! a tout de même rapporté plus de 366 millions de dollars dans le monde pour un budget de 100 millions de dollars. Suffisant pour que Warner poursuive l'aventure avec Shazam 2.

Les premières images de Shazam 2

Pour cette nouvelle production, on retrouvera la même bande que dans le premier film. En effet, dans le combat final, Billy est accompagné par les versions super-héroïques de ses amis. Quelques ajustements ont été fait aux castings. Si Adrian Brody est de retour pour jouer Freddy en super-héros, Grace Fulton, qui jouait uniquement la version jeune de Mary dans le premier film, aura cette fois les deux rôles. Meagan Good et D.J. Cotrona sont également à nouveau présent pour jouer Darla et Pedro, tout comme Ross Butler en Eugene. Les interprètes auront cette fois plus de choses à faire dans Shazam 2 comme on peut le voir dans la bande-annonce (en une d'article) dévoilée à l'occasion de la Comic-Con de San Diego. Même si Billy reste l'attraction principale avec ses angoisses et inquiétudes sur son rôle de super-héros.

Enfin, cela se précise avec cette vidéo, mais comme on pouvait le deviner avec le titre du film (Fury of the Gods), des Dieux seront directement impliqués. Plus précisément les filles d'Atlas, Kalypso et Hespera incarnées à l'écran par Helen Mirren et Lucy Liu. Un gros casting pour un film de super-héros qui semble garder la même recette avec un ton résolument comique.

Shazam ! Fury of the Gods sortira dans les salles le 14 décembre 2022.