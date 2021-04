Shazam 2 : le film DC s'est trouvé une star pour incarner la seconde méchante

"Shazam ! Fury of the Gods" voit les choses en grand et veut opposer le super-héros à trois méchantes. Après l'arrivée de l'expérimentée Helen Mirren, c'est une autre star qui a donné son accord pour participer au projet DC.

Shazam 2 : trois méchantes pour le prix d'une

Une partie des plans de Warner Bros. dans l'exploitation de la marque DC a été revue après la retentissante affaire Justice League. Mais certains axes de travail ont été maintenus, comme l'utilisation de Shazam - et par extension celle de Black Adam. Le premier film avec Zachary Levi s'est forgé un succès moyen au box-office en remportant 365 millions de dollars à travers le monde. Cependant, pas de quoi remettre en cause son utilisation sur la durée. Le studio a rappelé David F Sandberg pour s'occuper de la suite titrée Shazam ! Fury of the Gods. Aucun synopsis n'a été révélé pour ce film qui doit sortir dans nos salles le 31 mai 2023. Une date suffisamment éloignée pour nous laisser le temps d'en apprendre plus.

La dernière information marquante est l'arrivée au casting d'Helen Mirren pour incarner la méchante Hespera. Un personnage qui n'existe pas dans les comics et qui est l'une des trois filles du Titan Atlas. La jeune Rachel Zegler doit normalement se tenir à ses côtés en étant sa soeur cadette. Il manquait encore une actrice pour terminer de constituer le trio de méchantes. La presse américaine rapporte que cette absence est maintenant comblée avec la participation confirmée de Lucy Liu ! Elle sera Kalypso, autre personnage dont on ne connaît pas la personnalité, elle non plus n'ayant pas de vie antérieure dans les comics.

Inoubliable dans Kill Bill

O-Ren Ishii (Lucy Liu) - Kill Bill : Volume 1 ©Miramax Films

L'actrice de 52 ans a été l'une des stars du reboot Charlie et ses drôles de dames dans les années 2000, mais on préfère évoquer son rôle d'anthologie dans le premier Kill Bill. Quentin Tarantino lui a fait confiance pour incarner O-Ren Ishii, la célèbre méchante contre laquelle La Mariée s'est battue dans le démentiel acte final. Le réalisateur de Shazam ! Fury of the Gods a accueilli sa nouvelle recrue avec un tweet assez rigolo faisant référence à ce personnage culte :