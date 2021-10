Shazam! Fury of the Gods : la suite se dévoile dans un nouvel aperçu en vidéo

Le personnage incarné par Zachary Levi sera de retour dans "Shazam! Fury of the Gods", la suite au long-métrage de David F. Sandberg sorti en 2019. Ce nouvel opus se laisse approcher dans un aperçu proposé lors de la DC Fandome.

La Shazam Family n'a pas dit son dernier mot

Shazam! est loin d'être le film DC qui a le mieux fonctionné d'un point de vue financier. Avec 365 millions de dollars remportés au box-office mondial, pour un budget d'environ 100 millions, on ne peut pas véritablement parler de ratage puisque la balance est positive. Mais on attend en général des scores plus élevés quand on parle de films qui sont des écuries DC ou Marvel. Malgré ce résultat moyen, une suite a été mise en chantier, toujours avec David F Sandberg derrière la caméra.

Titré Fury of the Gods, ce second volet continuera avec Billy Batson (Asher Angel) et la Shazam Family que l'on connaît déjà. D'après différents rapports, plusieurs méchantes seront de la partie. Helen Mirren et Lucy Liu vont en incarner deux, pendant que le nouveau personnage tenu par Rachel Zegler leur sera probablement connectée. Les contours du scénario sont encore flous mais la recette devrait ne pas trop différer de ce à quoi nous avons eu le droit précédemment. À savoir un mélange entre l'action et l'humour, toujours avec un Zachary Levi qui va faire son petit show.

Un aperçu, en attendant une bande-annonce

Il était prévu que le film soit présent lors de la DC Fandome et c'est à cette occasion que des images ont été dévoilées. Malheureusement, nous n'avons pas découvrir un teaser ou, mieux, une bande-annonce. Le studio s'est contenté de révéler une vidéo qui mélange des plans, des images du tournage et des interventions des membres de l'équipe. Le spectacle a l'air plus ample, avec des monstres et des décors impressionnants.

Shazam! Fury of the Gods ©Warner Bros.

Shazam! Fury of the Gods arrivera dans les salles obscures le 31 mai 2023. Avant ça, à partir du 27 juillet 2022, nous aurons pu faire la connaissance de Black Adam. On ne sait pas si la rencontre entre les deux ennemis va avoir lieu dans Shazam! 2 mais elle est effectivement prévue un de ces jours. Reste à savoir quand...