Nouveau sur Netflix : ce film basé sur l'histoire vraie qui a fait trembler Hollywood

Disponible sur Netflix depuis quelques jours, le film "She Said" suit l'histoire vraie de deux journalistes du New York Times qui ont enquêté pendant plusieurs mois pour faire tomber le producteur Harvey Weinstein, accusé de harcèlement et d'agressions sexuelles.

She Said : l'enquête à l'origine de la chute d'Harvey Weinstein

Sorti dans les salles en novembre 2022, le film She Said de Maria Schrader vient d'arriver sur Netflix France. L'occasion de (re)découvrir cette enquête passionnante, qui a conduit à la chute d'Harvey Weinstein.

Le film porté par Carey Mulligan et Zoe Kazan, suit l'enquête de deux journalistes du New York Times, Megan Twohey et Jodi Kantor, qui ont révélé, en octobre 2017, les accusations de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle contre le producteur de cinéma Harvey Weinstein. Cette investigation minutieuse a révélé des décennies d'accusations de harcèlement sexuel et d'agressions sexuelles contre Weinstein, un producteur de cinéma de haut niveau et cofondateur de Miramax et de The Weinstein Company.

Leur reportage a non seulement conduit à la chute de Weinstein, mais a également déclenché le mouvement #MeToo, encourageant des milliers de femmes à travers le monde à partager leurs propres expériences de harcèlement et d'agression sexuelle.

She Said montre de manière quasi documentaire leur enquête pour faire tomber Harvey Weinstein, et les défis que les deux journalistes ont dû relever pour aller au bout de leur enquête. Le film a été adapté de leur livre She Said : Breaking The Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement, qui détaille leur enquête.

Un travail récompensé

Leurs révélations sur Weinstein ont valu à Jodi Kantor et Megan Twohey, ainsi qu'à Ronan Farrow du New Yorker, qui a également enquêté sur Harvey Weinstein, le prix Pulitzer en 2018 du service public. Ce travail est considéré comme un tournant dans la lutte contre le harcèlement sexuel au travail et a eu un impact significatif sur la prise de conscience et les débats autour de ces questions dans de nombreux secteurs.

En plus de leur travail sur l'affaire Weinstein, Jodi Kantor et Megan Twohey ont continué à couvrir des sujets liés aux droits des femmes, au harcèlement sexuel et à d'autres questions de justice sociale.