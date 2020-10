Sherlock Holmes 3 : où en est le film ?

« Sherlock Holmes 3 » se fait définitivement attendre. La suite des deux films de Guy Ritchie peine à se concrétiser. Aujourd'hui, le cinéaste Dexter Fletcher, qui doit mettre en scène ce nouvel épisode, donne quelques nouvelles de l'avancée du projet.

Sherlock Holmes : deux premiers opus convaincants

En 2009, Guy Ritchie décide de s'attaquer à un mythe de la littérature anglaise et réalise Sherlock Holmes. Le film est porté par Robert Downey Jr dans le rôle du détective, et par Jude Law dans la peau du docteur Watson. Le reste du casting se compose notamment de Mark Strong, de Rachel McAdams ou encore d'Eddie Marsan. Et le public a répondu présent puisque Sherlock Holmes a rapporté plus de 524 millions de dollars au box-office. Un score très positif qui a engendré la mise en chantier d'un deuxième film.

Sherlock Holmes : Jeu d'Ombres est sorti en 2012, toujours sous la direction de Guy Ritchie. Robert Downey Jr et Jude Law ont repris leurs rôles respectifs. Noomi Rapace et Jared Harris ont rejoint la distribution. Ce deuxième film a rapporté plus de 543 millions de dollars au box-office. Depuis, un troisième film est toujours en préparation, mais semble totalement à l'arrêt...

Sherlock Holmes 3 c'est pour quand ?

Guy Ritchie ne rempilera pas derrière la caméra pour ce troisième épisode. C'est Dexter Fletcher, le réalisateur du récent Rocketman, qui a été chargé de lui succéder. Il a été officialisé à l'été 2019, mais depuis plus rien. Le cinéaste confirme que ce nouveau volet est pour le moment à l'arrêt total.

Initialement, le film était censé arriver en salles en décembre 2021, mais à ce stade, cet objectif semble largement compromis. Voici ce que le cinéaste a récemment déclaré au micro du podcast Celebrity Catch :

Sherlock a rencontré ses propres problèmes au cours du temps. Il est en quelque sorte en vieille pour le moment, jusqu'à ce que le projet devienne clair, et que tout le monde soit disponible.

Avec la situation mondiale actuelle, la présence du Covid, et les mesures sanitaires qui retardent les tournages, on voit mal Warner Bros donner son feu vert à Sherlock Holmes 3 pour le moment, sans parler de l'incertitude permanente entourant les cinémas. Dexter Fletcher, a déclaré que Sherlock Holmes 3, tout comme son remake du film Le Saint, étaient confrontés aux mêmes problèmes :

Ils sont tous les deux confrontés au même dilemme, aux mêmes problèmes. Comment réunir de grands groupes de personnages pour créer quelque chose ? Puis les déplacer à travers le monde entier ? Et que faites-vous des scènes d'amour, des contacts, etc ? C'est très compliqué en ce moment...

On sait néanmoins que Robert Downey Jr et Jude Law sont tous les deux partants pour reprendre une troisième fois leurs rôles. On espère que Sherlock Holmes 3 pourra se concrétiser prochainement, et ne restera pas de l'ordre du fantasme...