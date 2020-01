Sherlock Holmes 3 : un Peaky Blinder rejoint Robert Downey Jr et Jude Law

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Une des stars de « Peaky Blinders » a été annoncée au casting du prochain Sherlock Holmes. Une addition de choix pour faire face à l’iconique duo Robert Downey Jr / Jude Law, qui est de nature à rassurer les fans, qui commençaient à trouver le temps très long.

L’acteur Paul Anderson, rendu célèbre par son personnage d’Arthur Shelby dans la série très populaire Peaky Blinders, a été annoncé au casting du prochain film Sherlock Holmes. Après Sherlock Holmes : Jeu d’ombres, sorti en 2012, ce Sherlock Holmes 3 se faisait attendre. C’est donc une première information rassurante, dont le caractère officiel indique bien que le projet est définitivement sur les rails.

Paul Anderson en nouveau grand méchant ?

Les deux premiers films, réalisés par Guy Ritchie, mettaient en scène Robert Downey Jr. et Jude Law, respectivement dans le rôle du célèbre détective privé Sherlock Holmes, et son non moins célèbre assistant le Dr Watson. Deux films dans le pur style de Guy Ritchie qui a modernisé l’oeuvre de Sir Conan Doyle avec succès. Paul Anderson était déjà présent dans le deuxième opus, dans le rôle du colonel Sebastian Moran, allié de Moriarty, l’ennemi juré de Sherlock.

Comme Moriarty est très probablement mort à la fin du deuxième opus (mais qui sait ?), Paul Anderson incarnera donc son allié, bien décidé à venger sa mort. Comme plusieurs années sont passées, il est amusant de noter que Paul Anderson, lorsqu’il a joué dans Sherlock Holmes : Jeu d’ombres, était plutôt un inconnu. Si le grand public l’a découvert à cette occasion, Paul Anderson l’a finalement conquis au niveau mondial avec son rôle de grand frère de Thomas Shelby (Cillian Murphy) depuis le début de Peaky Blinders en 2013. Et maintenant annoncé au casting du futur film, prévu pour décembre 2021, il y reprendra son rôle de Moran avec une expérience et une aura toute différente.

Il retrouvera les deux acteurs Robert Downey Jr et Jude Law, actuellement en discussions mais dont les signatures ne font pas vraiment de doute, mais pas Guy Ritchie, puisque Sherlock Holmes 3 sera réalisé par Dexter Fletcher, à qui l’on doit le biopic sur Elton John Rocketman.