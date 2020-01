Shining : le film de Kubrick adapté en… Jeu de société

Vous avez aimé ? Partagez :

« Shining » n’a décidément pas fini de faire parler de lui ces derniers mois. Après la suite « Doctor Sleep » sortie en 2019, la célèbre oeuvre de Stephen King adaptée au cinéma par Stanley Kubrick en 1980 va connaître une nouvelle adaptation… En jeu de société. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ce n’est pas la première fois que cela arrive.

L’impact de Shining au sein de la pop-culture est toujours vivace, même 40 ans après. En effet, on ne compte plus les références au film d’horreur culte, que ce soit au cinéma, à la télévision ou dans les jeux vidéo. La chambre 237, le message écrit plusieurs fois par Jack, ce dernier qui poursuit sa femme avec une hache, la célèbre réplique : « Here’s Johnny« … Que de passages cultes repris à maintes et maintes reprises ! Spielberg lui a d’ailleurs rendu un hommage appuyé dans son dernier film Ready Player One (2018). Toutefois, une adaptation en jeu de société est très rare pour le long-métrage.

C’est pourtant le pari de l’éditeur Mixlore qui compte faire de Shining un jeu coopératif. Ce dernier sera conçu pour 3 à 5 joueurs ; un joueur agira en tant que possédé par les forces maléfiques de l’hôtel Overlook tandis que les quatre autres essaieront de survivre tant bien que mal. Car le joueur possédé fera tout pour empêcher les autres de sortir. Cela promet.

Un second jeu de société Shining ?

Le jeu sera conçu par l’agence de game design Prospero Hall. Celle-ci a déjà pu adapter un autre long-métrage célèbre : Les Dents de la Mer. Elle a également été acclamée pour des jeux de tables tels que Horrified, Disney Vilainous ou bien encore Choose The Adventure. En sera-t-il de même pour Shining ? Réponse cette année.

Toutefois, il est à noter que ce n’est pas la première fois que l’oeuvre connaît une adaptation de jeu de société. En effet, il faut remonter à 1998 et un jeu publié par Matthew Nadelhaft. Qui plus est, ce dernier avait reçu l’aval et le soutien de Stephen King qui avait testé la première version du jeu. Toujours disponible en téléchargement gratuit, le jeu se joue à 2 ; un joueur contrôle l’Overlook Hotel et l’autre contrôle la famille Torrence.