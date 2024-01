Shoah : France 2 diffusera en intégralité le documentaire choc

Le documentaire exceptionnel d'une durée record, "Shoah" signé Claude Lanzmann sera prochainement diffusé sur France 2. Il sera ensuite disponible pendant 30 jours sur le site france.tv. Une excellente nouvelle pour le devoir de mémoire.

Shoah : France 2 annonce la diffusion prochaine du documentaire

Le 27 janvier prochain marquera les 79 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Pour commémorer cet anniversaire, France 2 diffusera en intégralité le documentaire Shoah de Claude Lanzmann non pas le 27, mais le 30 janvier, à partir de 21h10. Le documentaire d'une durée de 9h30 sera ensuite disponible pendant trente jours sur le site france.tv.

Considérée comme l'une des œuvres les plus fortes du XXe siècle, Shoah a été préparée durant onze ans par Claude Lanzmann. Sorti en 1985, ce documentaire aborde l'Holocauste, mais sans montrer des images d'archive, le réalisateur ayant opté pour des témoignages, de survivants, mais aussi de commanditaires.

Lanzmann voulait éviter toute dramatisation et a plutôt cherché à transmettre l'horreur de l'Holocauste à travers les paroles de ceux qui l'ont vécu. Cette décision a conduit à une expérience cinématographique immersive et troublante, où les récits des interviewés deviennent la force motrice du film.

Un documentaire divisé en quatre parties

D'une durée record, Shoah est divisé en quatre parties, traitant de la campagne d'extermination par camions à gaz à Chełmno, des camps de la mort de Treblinka et Auschwitz-Birkenau, et du processus d'élimination du ghetto de Varsovie.

Des témoins comme Simon Srebnik, Mordechai Podchlebnik, Franz Schalling, et Walter Stier sont mis en avant, décrivant en détail le fonctionnement des camps et des processus d'extermination. Des témoignages poignants incluent celui d'Abraham Bomba, coiffeur dans le camp de Treblinka, et de Franz Suchomel, un SS Unterscharführer qui a travaillé dans le camp.

Le film inclut également des entretiens avec Raul Hilberg, un historien renommé, ainsi que des récits de Jan Karski, qui a travaillé pour le gouvernement polonais en exil, et Franz Grassler, adjoint du commissaire nazi du ghetto de Varsovie.

Shoah a reçu un César d'honneur en 1986 et a été inscrit au registre de la Mémoire du Monde de l'UNESCO en mai 2023. Il est toujours considéré comme l'un des meilleurs documentaires jamais réalisés. Son arrivée sur une chaîne du service public est une excellente nouvelle pour le devoir de mémoire.