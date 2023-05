Shrek 2 : découvrez 12 easter eggs que vous aviez sans doute ratés

En 2004 après l’immense succès du premier "Shrek", DreamWorks rempile avec un deuxième volet des aventures de l’ogre vert. Et une fois de plus, le film d’Andrew Adamson regorge d’easter eggs en tout genre. Voici les 12 meilleures références dissimulées dans "Shrek 2".

Shrek 2, on prend les mêmes et on recommence

Suite au succès du premier volet, c’était pratiquement inévitable que DreamWorks produise Shrek 2. Sorti en 2001, Shrek est un classique instantané de l’animation. Réalisé par Andrew Adamson et Vicky Jenson, le long-métrage rencontre un succès critique et rapporte l’Oscar du Meilleur film d’animation. Côté box-office, l’œuvre engrange plus de 488 millions de dollars de recettes.

C’est donc en toute logique que Shrek 2 voit le jour en 2004. Andrew Adamson est de retour à la réalisation. Ce deuxième volet rencontre un succès similaire. Le film est nommé à deux reprises aux Oscars et explose le box-office avec plus de 928 millions de dollars de recettes. Comme tous les films d’animation, Shrek 2 regorge de petits easter eggs qu’on vous a listés ici :

Une référence cochon

Au tout début du film, quand le Prince Charmant arrive dans le donjon de Fiona pour libérer la belle en détresse, il tombe sur le Grand Méchant Loup qui a élue domicile dans la tour. L’animal, habillé d’une chemise de grand-mère, lit un livre vraisemblablement sexy, intitulé Pork Illustrated, parodie de Sports Illustrated, dont la couverture est un cochon en petite tenue. Une drôle de façon de baver sur sa nourriture.

Le Seigneur des Anneaux

Pendant leur lune de miel, Shrek et Fiona se font forger des anneaux par des nains pour symboliser leur mariage. A un moment donné, Fiona chute, l’anneau vole quelques instants dans les airs, avant de retomber directement sur l’annulaire de la jeune ogre. Une séquence qui fait directement référence au film Le Seigneur des Anneaux.

Spider-Man

Andrew Adamson s’est amusé à recréer le baiser la tête à l’envers de Spider-Man et Mary Jane. En effet, Shrek se retrouve la tête en bas, retenu prisonnier par un piège de paysans. Sa dulcinée s’approche alors de lui pour lui offrir un baiser langoureux.

Hollywood

Le réalisateur s’est amusé à reproduire Hollywood Boulevard dans Shrek 2. En effet, le château de Fort Fort Lointain est accompagné d’un panneau dont les lettres renvoient évidemment au panneau de Hollywood, surplombant une avenue principale bordée de palmiers.

Des enseignes parodiées

Les spectateurs les plus observateurs pourront reconnaître quelques panneaux publicitaires assez drôles dans Fort Fort Lointain. On peut en effet croiser au détour d’une rue une enseigne Farbucks Coffe (en référence à Starbucks), une enseigne Burger Prince (en référence à Burger King) ou encore une affiche promotionnelle pour la pièce de théâtre La Flèche fatale (en référence à L’Arme fatale).

Shrek 2 ©DreamWorks SKG

Une référence sur le destin du Roi Harold

Andrew Adamson s’est amusé à dissimuler dans le film des clins d’œil permettant de prévoir le dénouement de l’histoire du Roi Harold. En effet, la teinture verte de son lit, la couleur de ses rideaux, et la fresque qui le représente au bord d’un étang sont des indices sur sa véritable identité : celle du Roi Grenouille.

Alien

Vers le milieu du film, Shrek et l’Âne font la rencontre du Chat Potté. Nouveau personnage emblématique de la saga, le Chat Potté attaque, dans un premier temps, nos deux compères. Le matou s’introduit alors sous les vêtements de Shrek et lui transperce la chemise comme un Xenomorph qui transperce la cage thoracique de sa victime.

Shrek 2 ©DreamWorks SKG

Indiana Jones

Continuons dans les références aux grands classiques du septième art avec ce clin d’œil à destination d’Indiana Jones. Lorsque Shrek, l'Âne et le Chat Potté s'évadent de l'usine à potions magiques, le félin parvient in extremis à récupérer son précieux chapeau avant que la herse ne se referme. Il s’agit évidemment d’une référence directe aux classiques de Steven Spielberg dans lesquels le célèbre aventurier récupère toujours son chapeau sur le fil lui-aussi.

La Belle et la Bête

Toujours dans cette scène d’évasion, un produit chimique éclabousse deux employés de la Féé Marraine. Les deux victimes se transforment alors en Big Ben et en Lumière, deux célèbres personnages de La Belle et la Bête.

Antonio Banderas

Lorsque le Chat Potté se retrouve à la taverne, il commande une bouteille de lait. Un petit dessin orne la bouteille. Il s’agit en réalité d’une carricature du comédien Antonio Banderas qui double le personnage.

Mission Impossible

Andrew Adamson s’est amusé à recréer la séquence culte de Mission : Impossible dans laquelle Tom Cruise fait un casse accroché au bout d’une corde. Cette fois-ci c’est Pinocchio qui se prend pour Ethan Hunt et se suspend au bout de ses propres ficelles pour libérer ses amis.

Résurrection

Dans le premier opus de la saga, Tibiscuit se fait arracher les deux jambes par Lord Farquaad. Dans ce deuxième film, on peut remarquer que le petit biscuit a été rafistolé au niveau des jambes.