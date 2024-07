Shrek 5 : on sait quand sortira le prochain film !

Après l'annonce d'Eddie Murphy de la production de "Shrek 5", DreamWorks Animation vient de dévoiler la date de sortie du film que les fans attendent depuis près de 15 ans.

Shrek 5 : rendez-vous en 2026

C'est officiel, Shrek va revenir pour une nouvelle aventure, près de 15 ans après le précédent opus ! En 2001, DreamWorks Animation avait lancé un premier film qui avait convaincu petits et grands grâce à son esprit pop et décalé. Après avoir récolté plus de 484 millions de dollars de recettes au box-office mondial, les suites se sont enchaînées en 2004, 2007 et 2010. Mais depuis, plus rien pour l'Ogre vert, l’Âne et la princesse Fiona. Le studio d'animation ayant privilégié deux spin-offs Le Chat potté (2011) et Le Chat potté 2 : La Dernière Quête (2022).

Shrek 5 avait été évoqué il y a déjà un an, et Eddie Murphy (la voix de l'Âne en VO) avait ensuite donné des nouvelles rassurantes du projet. Les choses ont visiblement bien avancé puisque DreamWorks Animation vient d'annoncer sur X (anciennement Twitter) une date de sortie pour le prochain film de la saga. L'attente ne sera pas si longue puisque dans deux ans Mike Myers, Eddie Murphy et Cameron Diaz reprendront leurs rôles cultes. En effet, c'est le 1er juillet 2026 que sortira Shrek 5 aux États-Unis. En France, on peut s'attendre à une sortie la même semaine, ou quelques jours plus tard.

L'équipe derrière le prochain film

Eddie Murphy avait confirmé que la production avait débuté depuis plusieurs mois, et qu'il avait déjà enregistré le premier acte. Il reste néanmoins beaucoup de travail à Walt Dohrn, scénariste sur Shrek 2 et Shrek 3, et qui réalisera ce Shrek 5. Il sera accompagné dans sa tâche de Brad Ableson (Les Minions : L'Ascension de Gru), a précisé Deadline. Le duo sera forcément attendu au tournant. Rappelons que les quatre premiers films ont cumulé plus de 2,9 milliards de dollars de recettes. C'est donc une saga extrêmement populaire et ancrée dans l'inconscient collectif qui va revenir sur le devant de la scène.

Enfin, comme l'avait annoncé Eddie Murphy, il y aura bien un spin-off sur l'Âne. Celui devrait sortir dès 2025. Ce qui permettra de faire patienter un peu les fans avant le grand retour de Shrek. Aucun détail sur l'histoire de ces deux films n'a été précisé.