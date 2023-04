Shrek 5 se précise avec une excellente nouvelle

Alors que son petit partenaire adepte de l'épée a fait son retour en 2022 dans Le Chat potté 2 : La Dernière quête, Shrek n'a apparemment pas dit son dernier mot au cinéma. En pleine promotion de Super Mario Bros. le film, Chris Meledandri a déclaré vouloir relancer la saga sur le célèbre ogre vert, d'après les informations de Variety.

Le patron des studios Illumination, également partenaire créatif de DreamWorks Animation, a aussi assuré avoir entamé les négociations avec le casting vocal original, composé de Mike Myers, Cameron Diaz (Fiona) et Eddie Murphy (L'Âne), pour qu'il soit de nouveau de la partie. Chris Meledandri a expliqué à ce sujet :

Selon lui, les acteurs seraient "très enthousiastes à l'idée de revenir".

Interrogé par Etalk en janvier 2023, Eddie Murphy affirmait être totalement disponible pour prêter sa voix au fidèle acolyte de Shrek dans de nouvelles aventures :

Si DreamWorks me propose un autre Shrek, j'accepte en deux secondes. J'adore l'Âne. Quand ils ont fait un film sur le Chat potté, je me suis dit qu'ils auraient dû faire un film sur l'Âne. Il est plus drôle que Potté. Je l'adore mais l'Âne est plus amusant.