Shutter Island : retour et explications sur la fin du film

On aime les films qui nous font chauffer les méninges. Encore plus quand un twist inattendu nous cueille. "Shutter Island" laisse lors de son dénouement avec une grosse interrogation sur le personnage de Leonardo DiCaprio. Comment interpréter la phrase de fin ? On vous livre notre avis sur la question.

Shutter Island : un polar casse-tête

Dennis Lehanne est un auteur particulièrement apprécié par les scénaristes à Hollywood. Plusieurs de ses oeuvres littéraires sont passées sur grand écran. L'une des meilleures (avec Mystic River et Gone, Baby, Gone) reste sans conteste Shutter Island, réalisée par Martin Scorsese. Avec un tel nom à la barre, le contraire aurait été très fâcheux.

L'intrigue du long-métrage reprend celle du livre, à savoir l'arrivée des marshals Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) et Chuck Aule (Mark Ruffalo) sur l'île de Shutter Island où se trouve un hôpital psychiatrique. Les forces de l'ordre sont envoyées sur place pour enquêter sur la disparition de Rachel Solando, l'une des prisonnières. Accusée de meurtre, son évasion est forcément vecteur d'inquiétude. Pour comprendre comment elle a pu s'échapper de sa cellule, un étrange indice est retrouvé. Sur une feuille, des inscriptions mystérieuses sont écrites. A-t-elle manigancé une fuite ou est-ce qu'un secret beaucoup plus inquiétant se cache derrière cette affaire ? Les marshals vont enquêter mais Teddy va aussi renouer avec un passé sombre. Ses souvenirs et l'ambiance oppressante des lieux vont le faire dériver en direction des rivages de la folie.

Des apparences trompeuses

L'ouverture de Shutter Island est un plan dominé par le brouillard, duquel émerge un bateau. On entre, avec les personnages, dans une sorte de bulle isolée du reste du monde. Il annonce quasiment déjà tout. Ce sentiment de perdition, ici symbolisé par la présence étouffante d'une épaisse fumée, qui va habiter Teddy pendant son enquête. Quand le tandem pose les pieds sur l'île, quelque chose cloche. Impossible de déterminer quoi mais il y a un secret, partagé par plusieurs personnages - sauf celui de Leonardo DiCaprio. Les regards de/sur Chuck sont étranges, il semble avoir une familiarité avec les gens qu'il croise. À commencer par ce policier, qui le regarde en train de galérer à retirer son holster de sa ceinture. L'homme n'a pas l'air d'être expérimenté et ça se confirmera par la suite en n'apportant rien de particulier à l'enquête.

Teddy va comprendre qu'il n'est pas celui qu'il pense. Sa vraie identité est Andrew Laeddis, un homme qui a tué sa femme parce qu'elle avait noyé leurs enfants. Dans un excès de colère, il se vengea. Lors d'une entrevue avec le docteur Cawley (Ben Kingsley), la vérité est dévoilée au spectateur et, à partir de là, tout devient plus fluide. Teddy est un ancien policier devenu un patient de Shutter Island. Depuis son arrivée, il oublie puis se souvient constamment de la raison de sa présence dans l'établissement. Son état mental semble difficile à soigner alors l'équipe médicale a cherché à innover en tentant un coup. Une fausse enquête est mise en scène, avec Teddy au centre, pour essayer de lui faire accepter sa situation. En cas d'échec, il passera par la case drastique de la lobotomie. On soulignait le comportement de Chuck mais les doutes étaient fondés car il est le docteur Sheehan et non un flic.

Que comprendre de la fin ?

Toutes ces révélations sont assez compréhensibles, car expliquées au spectateur pour qu'il comprenne la supercherie. En revanche, la fin de Shutter Island n'en finit pas d'interroger. Assis sur des marches, Teddy et Chuck partagent une dernière conversation. Le docteur avait l'espoir que son patient soit revenu à la réalité mais il va vite comprendre qu'il s'est remis dans le jeu de rôle. Le regard qu'il jette pour donner le signal au docteur Cawley va le condamner.

Avant de rejoindre les gardes qui doivent le conduire à sa lobotomie, Teddy dit à Chuck :

Qu'est-ce qu'il y a de pire pour vous ? Vivre en monstre ou mourir en homme de bien ?

Toute l'ambiguïté de cette fin se trouve dans cette question finale. La lucidité qui émane d'une telle interrogation laisse penser que le traitement a fonctionné et que Teddy a toute sa tête. S'il accepte de continuer à vivre, sa culpabilité sera trop importante. À l'inverse, la mort peut lui offrir une échappatoire. Il se remet une dernière fois dans son rôle, bernant les médecins, pour ce qu'on peut qualifier de suicide.