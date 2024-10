Shy'm a vécu un "bon moment d'angoisse" sur le tournage de 4 Zéros

Pour la sortie de "4 Zéros", Shy'm et Kaaris ont partagé avec nous leur expérience de tournage. Pour la comédienne, une scène a été une source d'angoisse.

4 Zéros : on prend (presque) les mêmes

Avant le succès de la saga culte Camping (2006, 2010, 2016), et après mis en scène le milieu de la Jet Set dans le film éponyme (2000), Fabien Onteniente s'est attaqué au monde du football avec 3 Zéros (2002). Une comédie qui se concentrait surtout sur des agents de joueurs qui gravitait autour d'une pépite du nom de Tibor Kovacs, qui rêvait de jouer au PSG. Au casting, on retrouvait Gérard Darmon, Gérard Lanvin, Lorànt Deutsch, Samuel Le Bihan ou encore Isabelle Nanty. 22 ans plus tard, tout le monde n'est pas revenu pour 4 Zéros, mais l'idée est globalement la même.

Sylvie (Isabelle Nanty) a refait sa vie avec José Pinto (Didier Bourdon) et monté un restaurant portugais, le Churrasco. Tandis que le restaurant peine à attirer des clients, le fils de José, Manu (Paul Deby) pense à son tour avoir trouvé une future star du ballon rond avec Kidane (Mamadou Haïdara). Le garçon rêve d'être agent et espère pouvoir faire ses preuves avec Kidane. Pour l'aider, Sylvie décide de contacter son frère Alain (Gérard Lanvin) qui s'est éloigné de ce milieu depuis des années. Il accepte tout de même de revenir. Mais il devra rapidement se mettre à la page car DZ (Kaaris), un puissant agent, est aussi sur le coup.

4 Zéros ©SND

4 Zéros se présente finalement comme une comédie autour de la famille Pinto, entre père et fils qui ne se comprennent pas, symbole d'un décalage générationnel. Ce même décalage que va connaître Alain en découvrant le milieu du foot d'aujourd'hui.

Shy'm en plein stress durant une scène

Pour les amateurs de ballon rond, le film (comme 3 Zéros) multiplie les caméos de joueurs (Marquinhos, Kimpembe, Rai ou encore Paul Pogba qui a de vraies scènes à jouer), de coachs (Guy Roux et Rolland Courbis) ou encore de personnalités des médias (la majorité des intervenants de L'Équipe 21). Sans oublier Mohamed Henni, bien plus calme que dans ses vidéos sur l'Olympique de Marseille. Mais aussi Tamara Marthe, alias Shy'm, qui continue son parcours en tant qu'actrice en jouant ici la fille d'Oscar Marbello (Gérard Darmon dans le premier film).

Pour la comédienne, 4 Zéros a été un moment important puisqu'il s'agit de son premier long-métrage. Comme elle nous le révélait en interview, elle ressentait un vrai stress sur le tournage. Déjà bien tendue, elle a en plus dû quasiment improviser pour une scène.

La scène qu'on a tourné tous ensemble dans le Churrasco. J'ai attendu pendant trois heures alors que je n'avais pas texte, je devais juste être dans le fond. J'attends, et là juste avant de tourner, Fabien me dit : "Ok est-ce que tu peux apprendre ça ?". J'étais dans un stress monumental, et j'ai appris sur place.

Malgré la pression, Shy'm ne s'est pas démontée, voyant cela plutôt comme un challenge.

Je n'allais pas faire : "Heu, oui, non, j'attends depuis tout à l'heure..." Non, j'étais en mode "Ne dit rien, apprend ton texte". J'avais quand même mon antisèche sous ma cuisse au cas où ! Mais c'était un bon moment d'angoisse.

Pour l'aider durant le tournage, Shy'm a aussi pu profiter de l'expérience de Gérard Lanvin. Elle et Kaaris nous l'ont d'ailleurs décrit comme "généreux, bienveillant et accompagnant". Ils en disent plus dans la vidéo ci-dessous. 4 Zéros est à voir au cinéma à partir du 23 octobre.