Si on chantait : Alice Pol et Clovis Cornillac livrent des chansons dans la bande-annonce

"Si on chantait", la comédie avec Alice Pol, Artus, Clovis Cornillac et Jérémy Lopez, se dévoile avec une première bande-annonce drôle et rafraîchissante. Le film sortira dans les salles le 3 novembre 2021.

Si on chantait, une bonne comédie française

Après la fermeture de son usine, Franck, passionné de musique et de variété française, décide de lancer une entreprise pour le moins originale. Avec ses anciens collègues, il souhaite proposer un système de livraison à domicile de chansons. Son concept : aller directement chez les gens de la ville pour leur chanter une chanson qu'un ami ou un proche voudrait leur partager. Une idée un peu folle mais pleine de bonnes intentions. Comme on peut le voir dans la bande-annonce de Si on chantait (en une d'article), les débuts ne seront pas évidents. Il faudra convaincre des clients du sérieux de cette entreprise et surtout assurer un service vocalement de qualité.

Si on chantait a tout d'une comédie touchante et rafraîchissante. Le genre de comédie qu'on trouve souvent de l'autre côté de la Manche. On pense évidemment en premier lieu à The Full Monty avec moins de strip-tease et plus de chant. D'ailleurs, l'affiche du film n'hésite pas à rendre hommage aux Beatles et à la mythique photo du groupe sur Abbey road.

Au casting du film

Pour assurer le spectacle, Fabrice Maruca, dont c'est le premier long-métrage, a pu diriger Alice Pol, Artus, Clovis Cornillac et Jérémy Lopez de la comédie française. Si les trois premiers n'ont pas besoin d'être présentés, le quatrième, qui sera au centre du film, est un peu moins connu. Pourtant, il enchaîne les rôles ces derniers temps. On a pu le voir récemment dans Délicieux et L'Esprit de famille. Et il sera également au casting d'Eiffel. Si on chantait devrait permettre au public de le connaître davantage. On sent en tout cas que le quatuor formé aura une belle alchimie dans le film.

