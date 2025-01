Si vous avez aimé Un p'tit truc en plus, vous allez adorer ce film qui vient d'arriver sur Netflix

Le film "Champions", réalisé par Bobby Farrelly, a été ajouté le 10 janvier dernier sur Netflix France et rencontre un franc succès. Cette comédie sportive, portée par Woody Harrelson, aborde avec bienveillance et humour des thèmes d’inclusion et de solidarité, dans la lignée du récent succès français "Un p'tit truc en plus".

Champions : une comédie sportive touchante et humaine

Inédite au cinéma en France, Champions est une comédie dramatique qui suit Marcus (Woody Harrelson), un entraîneur de basket-ball au tempérament difficile et impulsif. Après une altercation sur le terrain, il est condamné à des travaux d’intérêt général et se voit contraint d’entraîner une équipe de basketball composée de joueurs en situation de handicap mental.

D’abord réticent, Marcus découvre peu à peu la richesse et le talent de son équipe, baptisée The Friends. À mesure que l’histoire progresse, l'entraîneur grincheux évolue, passant du scepticisme à une profonde implication personnelle, et réalise que les valeurs du sport vont bien au-delà de la compétition.

Mis en scène par Bobby Farrelly, co-créateur de nombreuses comédies cultes (Mary à tout prix, Dumb and Dumber), le film surprend par son ton à la fois drôle et bienveillant, loin des caricatures souvent associées au genre. Il met en avant des acteurs non professionnels, atteints de handicap mental, apportant une authenticité rare à l’écran.

Woody Harrelson livre ici une prestation sincère, montrant l’évolution progressive d’un homme en quête de rédemption. La performance est renforcée par un casting secondaire attachant, rendant chaque personnage mémorable.

Dans la même veine que Un p'tit truc en plus

Le thème de Champions qui est à l'heure actuelle le troisième film le plus visionné sur Netflix France rappelle immédiatement l’engouement autour de Un p'tit truc en plus, comédie française réalisée par Artus, qui abordait également avec humour et bienveillance le handicap mental. Les deux films partagent plusieurs points communs qui expliquent pourquoi ils séduisent le même public.

D’abord, la représentation positive et sincère du handicap est au cœur des deux récits. Plutôt que d’exploiter le sujet de manière caricaturale, Champions et Un p'tit truc en plus mettent en avant des personnes en situation de handicap dans des rôles clés, avec dignité et authenticité. Les personnages sont drôles, touchants, et jamais réduits à leur condition.

Ensuite, l’humour bienveillant et familial est un autre point de convergence. Les deux films utilisent la comédie comme vecteur de sensibilisation, mais sans jamais tomber dans le pathos. L’humour sert à désamorcer les clichés et à montrer que la différence peut être une force.

Enfin, les messages de solidarité et d'entraide dominent dans les deux œuvres. Champions et Un p'tit truc en plus valorisent l'esprit d'équipe, le dépassement de soi et l'importance du regard bienveillant de l'autre. Ces thèmes universels résonnent fortement auprès du grand public, créant des histoires à la fois inspirantes et accessibles.