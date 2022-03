Sidération aux Oscars 2022 : Will Smith frappe Chris Rock en plein direct

Juste avant de monter sur scène récupérer la statuette du meilleur acteur pour son rôle dans La Méthode Williams, Will Smith a provoqué la sidération au Dolby Theatre de Los Angeles. En effet, durant la cérémonie des Oscars 2022, l'acteur est monté sur scène et a frappé le comédien Chris Rock en plein direct.

La raison de ce geste insensé ? Une mauvaise blague de Chris Rock, qui a fait allusion à la coupe de cheveux de Jada Pinkett Smith, en disant qu'elle "était prête pour G.I. Jane 2". En effet, cette dernière avait déclaré en 2021 être atteinte d'alopécie (pelade), une maladie auto-immune qui lui faisait perdre ses cheveux.

La séquence est à voir ci-dessous :

On pourrait croire que cette séquence a été préparée, mais après être retourné à sa place, Will Smith a crié

Or, l'emploi du terme "fucking" ("putain") est prohibé à la télévision américaine. Une telle blague n'aurait pas pu être intégrée, surtout dans une cérémonie aussi guindée que les Oscars. Le son de la retransmission a d'ailleurs été coupé après la gifle.

L'Academy a réagi il y a quelques minutes, en disant qu'elle ne "tolérait aucune forme de violence". Ce qui enterre définitivement la possibilité d'un sketch préparé.

Après avoir reçu l'Oscar du meilleur acteur, Will Smith a déclaré en larmes :

Richard Williams était un défenseur acharné de sa famille. Je suis submergé par ce qui m'arrive. L'amour vous fait faire des choses démentes. Ma vocation c'est d'aimer les gens et de les protéger et d'être une ancre pour les miens. Dans ce métier, certains vous manqueront de respect et vous devez sourire, faire comme si c'était normal. Denzel Washington vient de me dire : "attention le diable vient toujours lors de moments de triomphe". J'espère que les Oscars me réinviteront.