Signalements : derrière le téléfilm de France 2, l'histoire poignante de Laurence Brunet-Jambu

Le téléfilm "Signalements", réalisé par Éric Métayer, est une adaptation poignante du livre éponyme de Karine et Laurence Brunet-Jambu. Ce récit retrace le combat acharné de Laurence pour sauver sa nièce Karine des sévices infligés par ses propres parents. Le téléfilm est à découvrir ce soir sur France 2.

Une tragédie familiale et des institutions défaillantes

L’histoire qui a inspiré Signalements est celle d’une enfant, Karine, victime de sévices graves au sein de sa propre famille. Dès son plus jeune âge, Karine a subi des violences physiques, psychologiques et sexuelles de la part de ses parents, des abus qui se sont prolongés pendant des années. Malgré de nombreux signalements aux autorités compétentes, elle est restée sous la garde de ses bourreaux.

Laurence Brunet-Jambu (incarné par Cécile Bois dans le téléfilm), sa tante, a été l’une des rares personnes à alerter sans relâche sur les abus dont sa nièce était victime. Pourtant, elle s’est heurtée à un mur d’indifférence de la part des institutions : les services sociaux et la justice, censés protéger les enfants en danger, ont à plusieurs reprises ignoré ou minimisé ses signalements. Entre procédures administratives interminables et manque de coordination entre les différents acteurs, le sort de Karine semblait condamné.

Pendant plus de dix ans, Laurence a multiplié les démarches pour sortir Karine de cet enfer. Elle a fait face à des dysfonctionnements flagrants dans le traitement des cas de maltraitance : des rapports mal interprétés, des expertises contestées, et un système parfois plus préoccupé par le respect des procédures que par la sécurité de l’enfant. Ce combat, long et éprouvant, a finalement permis à Karine de trouver refuge auprès de sa tante. Mais cette victoire a été obtenue au prix d’un parcours semé d’embûches, illustrant les lacunes criantes dans la protection de l’enfance en France.

Laurence Brunet-Jambu se bat depuis pour faire changer les choses en France concernant la maltraitance infantile.

Une adaptation puissante signée Eric Metayer

Le téléfilm Signalements est fidèle à l’histoire racontée dans le livre de Laurence et Karine Brunet. Réalisé par Éric Métayer, ce drame s’attache à dépeindre avec justesse et sobriété les étapes de ce combat contre les abus et les failles institutionnelles. Cécile Bois incarne Laurence Brunet-Jambu avec une intensité remarquable, rendant palpable la détermination et le courage de cette femme qui n’a jamais baissé les bras, même face à des obstacles apparemment insurmontables.

Présenté au Festival de la fiction de La Rochelle en 2023, le film a reçu un accueil chaleureux, en particulier pour l’interprétation bouleversante de Cécile Bois, récompensée par le prix de la meilleure interprétation féminine. Au-delà de sa dimension artistique, le téléfilm a suscité un débat sur l’état des institutions chargées de la protection des enfants en danger.

Signalements met en lumière des questions essentielles : pourquoi des enfants restent-ils parfois dans des foyers où ils sont maltraités malgré des signalements répétés ? Quels mécanismes doivent être revus pour garantir une protection plus efficace ? Le film ne se contente pas de raconter une histoire, il interpelle, oblige à une réflexion collective et pousse à une prise de conscience.