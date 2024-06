Ce soir à la TV : ce film mémorable contient une scène qui a terrifié les spectateurs à sa sortie en 2002

Ce soir "Signes" (2002) est diffusé sur 6ter. Un grand film de M. Night Shyamalan qui avait effrayé le public à sa sortie, notamment par une scène devenue culte.

Signes : un grand drame de SF de Shyamalan

Pour M. Night Shyamalan, la période de fin des années 1990 et début des années 2000 a été très fructueuse. Révélé au grand public avec Sixième sens (1999), il a ensuite proposé l'un de ses meilleurs films en 2002 avec Signes. Ces deux œuvres sont peut-être encore aujourd'hui ses plus populaires et les plus ancrées dans l'inconscient collectif. Ce film de science-fiction imagine l'invasion imminente d'extraterrestres. Mais pas question pour Shyamalan de se la jouer Independence Day (1996), le réalisateur privilégiant une approche intimiste en se concentrant sur une famille endeuillée et qui vit dans le comté de Bucks en Pennsylvanie.

Un beau jour, l'ancien pasteur Graham Hess (Mel Gibson), son frère Merrill (Joaquin Phoenix) et ses enfants Morgan (Rory Culkin) et Bo (Abigail Breslin), découvrent dans leurs champs d'énormes cercles de culture. Pensant d'abord qu'il s'agit d'un canular, ils vont vitre comprendre qui nouvelle forme de vie rôde près de chez eux.

Signes ©Walt Disney Studios Motion Pictures

Signes peut être analysé de différentes manières. D'abord, on peut difficilement négliger le fait que le film sorte quelques mois seulement après les événements du 11 septembre, dans une Amérique alors paranoïaque et terrifiée par l'extérieur. L'idée d'envahisseurs venus du ciel et l'impacte sur cette famille rend ainsi le long-métrage de Shyamalan d'autant plus pertinent. Mais le réel sujet de ce chef-d'œuvre réside dans le rapport du cinéaste à la foi (comme avec Knock at the Cabin), ainsi qu'à la perte et le deuil (comme Sixième sens). La foi de Graham ayant disparu depuis la perte de sa femme, et étant remise à l'épreuve par l'arrivée de ces extraterrestres, source de danger pour sa famille.

Comme Joaquin Phoenix, le public était terrifié par cette scène

Avec Signes, M. Night Shyamalan est parvenu à toucher le public, à l'émouvoir autant qu'à le mettre sous tension. Même si aujourd'hui, et après plusieurs visionnages, l'aspect horrifique peut apparaître en second plan, à sa sortie en salles, le long-métrage avait fait un sacré effet. D'abord parce qu'il y avait un véritable mystère autour (les réseaux sociaux n'étaient pas là pour spoiler) et, encore une fois, que l'époque (post-11 septembre) était particulière. Mais Shyamalan est surtout parvenu à terrifier son audience par des scènes puissantes. À l'image d'une séquence mémorable, devenue un mème depuis. On parle de ce moment où Merrill regarde à la télévision un reportage sur une fête d'anniversaire avec des enfants qui paniquent avant que n'apparaisse un alien.

Comme l'écrivait Screenrant dans un article sur les 10 scènes les plus effrayantes de Signes, "rares sont ceux qui diraient que cette scène n'était pas effrayante au premier visionnage". Sur Reddit, on trouve plusieurs conversations (ici, là ou encore ici) d'utilisateurs qui font part de leur effroi devant ce passage. On peut ainsi lire dans les commentaires : "Ma mère m'a emmené voir ça lors de sa sortie en salles. Je n'avais jamais vu une foule entière sursauter jusqu'à ce que cette scène passe". Mais aussi : "Cette scène a changé mon enfance et me donne encore des frissons". Ou encore : "Je me souviens avoir crié la première fois que j'ai vu cette scène".

Bien sûr, ce n'est pas la scène en elle-même qui est terrifiante, mais ce qui l'amène (la mise en tension de Shyamalan est excellente) et la réaction de Merrill devant son écran. Ce dernier étant un miroir pour le spectateur, comme l'explique judicieusement l'utilisateur failure_most_of_all.