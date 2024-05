Sigourney Weaver rejoint la saga Star Wars

Après "Alien", "Ghostbuster" et "Avatar", Sigourney Weaver va participer à une autre saga mythique avec The Mandalorian & Grogu, le prochain film Star Wars.

Ripley face à Grogu

La saga Star Wars a, par le passé, accueilli de grandes figures du cinéma. Des stars émergentes à l'époque, comme Natalie Portman, ou d'autres à la carrière déjà importante au moment de participer à la franchise, comme Samuel L. Jackson, Liam Neeson ou Rosario Dawson. Sans oublier une légende comme Christopher Lee. Et bien d'autres noms qu'on aurait pu évoquer encore longuement. À cela va bientôt s'ajouter celui de Sigourney Weaver, actrice iconique de la saga Alien. Déjà présente dans une autre saga importante avec Avatar, la comédienne va donc ajouter à son CV la franchise Star Wars grâce à The Mandalorian.

The Mandalorian ©Disney+

En effet, on apprend par Variety que Sigourney Weaver est actuellement en discussions pour tenir un rôle dans le film The Mandalorian & Grogu. Après trois saisons diffusées sur Disney+ entre 2019 et 2023, le duo va poursuivre son aventure dans un long-métrage prévu pour le 20 mai 2026 au cinéma. Si pour le moment on ne sait rien du scénario, on peut s'attendre à les voir croiser la route de Sigourney Weaver, dont le personnage reste lui aussi un mystère.

Les projets Star Wars et de Sigourney Weaver

Dirigé par Jon Favreau, The Mandalorian & Grogu a remplacé la saison 4 de la série. Il s'agira du premier film Star Wars à sortir depuis l'épisode 9, L'Ascension de Skywalker, en 2019. Depuis, de nombreux projets ont été annoncés, puis repoussés ou annulés. The Mandalorian & Grogu reste le plus avancé désormais. Après ce film, on devrait découvrir, toujours sur grand écran, un long-métrage centré sur Rey, avec le retour de Daisy Ridley dans le rôle. Puis, une autre œuvre, dirigée cette fois par Shaw Levy, devrait voir le jour, mais celle-ci est encore au début de son développement.

Enfin, concernant Sigourney Weaver, après avoir porté la série Les Fleurs sauvages (2023) sur Prime Video, on la retrouvera dans un film d'Apple TV+, The Gorge de Scott Derrickson (Black Phone), dont la sortie n'a pas encore été annoncée. Mais le plus attendu pour la comédienne reste Avatar 3, qui la verra, a priori, reprendre le rôle de Kiri Sully. Le blockbuster est prévu lui pour le 17 décembre 2025.