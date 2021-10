Silent Night : la légende John Woo prépare un nouveau film sans dialogue

Disparu des radars à notre plus grand regret, le légendaire réalisateur John Woo prépare une nouvelle incursion à Hollywood avec "Silent Night". Un projet qui suscite la curiosité car il sera entièrement sans dialogue. Sacré défi pour l'un des rois du cinéma d'action.

Plus de 15 ans après, John Woo revient aux États-Unis

John Woo de retour à Hollywood. C'est un événement auquel on ne s'attendait pas. Et, pourtant, l'affaire est en très bonne voie. La légende du cinéma hongkongais prépare un projet excitant. Deadline révèle que le réalisateur travaille sur Silent Night, un film d'action qui aura pour particularité de ne pas avoir un seul dialogue. Concept séduisant pour un homme qui a construit sa légende grâce à sa mise en scène stylisée.

Pour cette nouvelle tentative, il ne s'est pas embarrassé d'un scénario trop complexe car celui-ci va présenter un père endeuillé par la mort de son fils. Ravagé par la tristesse et la haine, il décide de se venger en retrouvant les responsables. Le rôle principal a été confié à Joel Kinnaman, un acteur qui n'a pas toujours fait des choix de carrière inspirés mais qui a tout de même quelques performances intéressantes à son actif, comme dans la série The Killing. Il faudra être très bon pour parvenir à porter ce Silent Night sans dire le moindre mot. Le concept peut d'ailleurs vite se retourner contre le film mais on fait confiance à John Woo, qui est un super réalisateur et qui a déjà tant prouvé dans le cinéma d'action.

Tequila (Chow Yun-Fat) - À toute épreuve

Outre cette histoire d'absence de dialogue, Silent Night est une curiosité parce qu'il marque le retour du metteur en scène en terres américaines. On se rappelle de son passage de 1997 à 2003, avec Mission : Impossible 2, Volte/Face ou encore Paycheck. C'est d'ailleurs ce dernier qui lui a coupé l'envie de travailler aux États-Unis. Hélas, la suite de sa carrière n'a pas été très remarquable et son activité s'est considérablement amoindrie. Ce qui n'empêche pas au respect qu'on lui porte de rester intact, tant il a fait du bien au cinéma d'action. Durant les années 80/90, il a sorti des films cultes comme The Killer, Le Syndicat du crime et À toute épreuve. Accompagné par l'acteur Chow Yun-Fat, il s'est imposé comme une référence qui a inspiré de nombreux réalisateurs par la suite.