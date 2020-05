Simon Pegg évoque la possibilité de faire un Hot Fuzz 2

L'acteur Simon Pegg, élément central de la trilogie Cornetto, évoque la possibilité de faire une suite à « Hot Fuzz ». Une idée qu'il a abordée avec Edgar Wright sans pour autant la concrétiser. Il revient aujourd'hui sur cette éventualité.

La trilogie Cornetto s'est conclue en 2013 avec Le Dernier pub avant la fin du Monde. Edgar Wright a proposé une trilogie unique portée par Simon Pegg et Nick Frost. Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier pub avant la fin du Monde sont tous les trois devenus cultes. Cette saga possède une solide base de fans qui ne cesse de réclamer un nouvel épisode. Simon Pegg a évoqué cette éventualité.

Hot Fuzz 2

D'après Simon Pegg, Hot Fuzz est le film de la trilogie le plus adéquat pour développer une suite. Bien qu'il n'y ait aucun plan sérieux, l'acteur affirme qu'il en a déjà discuté avec Edgar Wright. Ils ont tous les deux imaginé les éléments qu'ils pourraient aborder dans une suite. Les deux compères ont échafaudé les bases d'une suite de Hot Fuzz. Un scénario qui permettrait de développer cet univers sans briser la continuité de la trilogie Cornetto. Voici ce que Simon Pegg a déclaré au micro de MovieWeb :

Je pense que c'est le seul film des trois qui se prête à une suite. Dans le sens où le genre de film buddy-movie est souvent dérivé en suite. Nous avons déjà plaisanté à propos d'un renversement de situation façon Crocodile Dundee 2. La suite hypothétique placerait Danny et Angel dans une grande ville. La situation serait donc totalement inversée. Mais je ne sais pas. Edgar et moi préférons passer à autre chose. Tous ces films, ils ont un arc, puis se terminent. Nous avons fait Shaun of the Dead, la suite est Hot Fuzz, et le tout se conclue par Le Dernier pub avant la fin du Monde. C'est une trilogie thématique plutôt que des suites directes. J'adorerais rejouer Nicholas Angel, c'était amusant. Mais je suis probablement trop vieux maintenant.

L'idée de renverser la situation est assez amusante. Placer les deux héros dans le contexte d'une grande ville est finalement une bonne approche. Mais comme le souligne Simon Pegg, ils sont tous passés à autre chose. Edgar Wright est d'ailleurs en ce moment même occupé avec son nouveau film : Last Night in Soho.

Simon Pegg insiste néanmoins sur le fait que Hot Fuzz est le film le plus logique de la trilogie sur lequel se baser pour faire une suite :

Hot Fuzz est finalement une origin story. Ils ne deviennent pas des héros avant les 20 dernières minutes du film. Donc, le film se prépare pour de nouvelles aventures. Nous les avons tout simplement jamais filmées.

Dommage, cela aurait été très sympa de revoir Nick Frost et Simon Pegg dans ce duo improbable. Et cela ne fait aucun doute qu'il est plus aisé de faire une suite à Hot Fuzz qu'aux deux autres opus de la trilogie. Peut-être qu'un jour Edgar Wright songera à se replonger dans cet univers, mais d'ici là, les Cornetto resteront une trilogie.