Sinners : le film de vampires le plus attendu de l'année se dévoile et ça s'annonce bien flippant

Pour la cinquième fois, Ryan Coogler et Michael B. Jordan ont travaillé ensemble. Cette fois, ils nous proposeront avec "Sinner" l’histoire de deux frères jumeaux qui voient arriver des vampires dans leur ville.

Sinners, la nouvelle collaboration entre Ryan Coogler et Michael B. Jordan

Trois ans après la sortie de Black Panther : Wakanda Forever, Ryan Coogler sera de retour cette année avec un film au genre bien différent. Sinners se déroule durant la période de la Prohibition aux États-Unis, dans les années 1930. L’histoire se concentre sur Elias et Elijah, deux jumeaux qui reviennent dans leur ville en Louisiane après une longue absence, afin de prendre un nouveau départ. Mais peu après leur arrivée, ils font face à des événements surnaturels terrifiants.

Pour son nouveau film, Ryan Coogler a une nouvelle fois collaboré avec son acteur fétiche. Après l’avoir déjà dirigé dans Fruitvale Station, Creed, Black Panther et Wakanda Forever, le réalisateur a ainsi retrouvé Michael B. Jordan pour ce projet. Cette fois, ce dernier a été engagé pour jouer deux rôles dans Sinners. Il a ainsi joué les deux frères jumeaux au centre de l’intrigue.

Des vampires viennent gâcher la fête dans le trailer

À quelques mois de la sortie de Sinners, Warner Bros. vient d’en partager de nouvelles images. Alors que les jumeaux joués par Michael B. Jordan fêtent leur retour dans leur ville natale en prenant part à une grande fête, un événement inattendu survient. Car des vampires arrivent pour gâcher la fête.

Sinners nous promet donc un affrontement entre des vampires d’un côté et des humains de l’autre, menés par l’un des frères joués par Michael B. Jordan. Visiblement, celui-ci va même devoir affronter son propre frère…

Jack O’Connell et Hailee Steinfeld également au casting

Côté casting, Hailee Steinfeld donne la réplique à Michael B. Jordan dans Sinners. Le très talentueux Jack O’Connell tient aussi un rôle important dans le nouveau film de Ryan Coogler. D’après les images de la bande-annonce, il pourrait être le principal antagoniste du long-métrage. Delroy Lindo, Wunmi Mosako, Jayme Lawson et Li Jun Li font aussi partie de la distribution.

Comme évoqué plus haut, Sinners sortira dans quelques mois. En France, il sera projeté dans les cinémas à partir du 16 avril prochain. Plus tard cette année, Ryan Coogler dévoilera une autre de ses créations : la série d’animation Eyes of Wakanda. Ses 4 épisodes seront mis en ligne sur Disney+ à partir du 6 août prochain.