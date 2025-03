Sister Act 2 : avez-vous reconnu cette actrice américaine dans son premier rôle ?

Il n'y a pas que la chanteuse Lauryn Hill qui a débuté dans le film "Sister Act 2" aux côtés de Whoopi Goldberg, Jennifer Love Hewitt aussi ! L'aviez-vous reconnue ? Elle était alors seulement âgée de 14 ans.

Sister Act 2 : Oh Happy Day !

En mars 1994, deux ans après le premier film, Sister Act 2 sort sur les écrans français. De retour à sa vie de chanteuse à Las Vegas, Deloris Van Cartier (Whoopi Goldberg) a la surprise de voir débarquer ses vieilles amies du couvent Sainte Catherine qui lui demandent de l'aide pour sauver le collège Saint François à San Francisco, où elles enseignent désormais.

Deloris accepte et se rendre dans ce lycée d'un quartier difficile, dirigé par la Mère Supérieure (Maggie Smith). Là-bas, elle découvre un groupe de jeunes étudiants qui ont du mal à s'intégrer et à trouver leur place dans l'école catholique.

Deloris décide de les aider en créant une chorale pour les motiver et les inspirer. Au début, les élèves sont réticents, mais grâce à l'enthousiasme et au talent de Deloris, ils commencent à prendre confiance en eux et à s'épanouir. Ils se préparent pour une compétition musicale importante, le "Concours de Chorale d'Écoles Privées de Californie", dans l'espoir de sauver leur école de la fermeture...

Des débuts remarqués

Sister Act 2 a marqué les débuts de la chanteuse du groupe The Fugees, Lauryn Hill, qui a démontré pour la première fois ses talents vocaux au grand public. Mais elle n'est pas la seule à avoir commencé dans ce film.

En effet, vous aurez peut-être reconnu l'actrice américaine Jennifer Love Hewitt (Ghost Whisperer, Souviens-toi l'été dernier), tout juste âgée de 14 ans, qui tient un petit rôle dans le long-métrage. Elle fait partie de la classe dont s'occupe Deloris. C'est d'ailleurs elle qui se fait remonter les bretelles car elle se maquille pendant le cours.

Jennifer Love Hewitt dans le film Sister Act 2 © Touchstone Pictures

Il s'agissait de son premier rôle au cinéma. Elle accède ensuite à la renommée avec la série La Vie à cinq, puis joue dans les deux films Souviens-toi... l'été dernier.