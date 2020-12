Sister Act 3 : Disney confirme le film et le retour de Whoopi Goldberg

Lors des annonces de l"'Investor Day", Disney a officialisé l'arrivée de "Sister Act 3" et le retour de Whoopi Goldberg, l'inoubliable interprète de Dolores Van Cartier (ou Soeur Marie-Clarence). C'est les fans qui vont être contents !

Le film culte de toute une génération

Sister Act c'était il y a (déjà !) presque trente ans. Dolores Van Cartier, une chanteuse de cabaret, se retrouvait contrainte de se cacher dans un couvent pour fuir un mari violent. Là-bas, elle se faisait appeler Soeur Marie-Clarence, et entre deux prières, se lançait le défi de créer une chorale de bonnes soeurs. Un défi relevé haut la main ! Dans la peau de Soeur Marie-Clarence, l'inénarrable Whoopi Goldberg faisait des étincelles.

En 1994, Sister Act 2 sortait sur nos écrans, et se déroulait cette fois-ci dans un lycée difficile de San Francisco. Pour empêcher sa fermeture, Soeur Marie-Clarence retroussait une nouvelle fois ses manches pour faire chanter ses élèves, avec l'aide des bonnes soeurs. Si la partie semblait mal engagée, la joyeuse troupe faisait des étincelles, et la séquence sur "Oh Happy Day" restera dans les mémoires des spectateurs, tout comme la prestation de Lauryn Hill, qui jouait une des lycéennes.

Sister Act 3 : c'est officiel !

Depuis quelques années, Whoopi Goldberg évoque fréquemment l'idée d'un troisième film, sans qu'aucune confirmation officielle n'émane de Disney. C'est désormais chose faite.

Lors de la (très) fournie journée des investisseurs, la firme aux grandes oreilles a confirmé l'arrivée prochaine de Sister Act 3 et a surtout officialisé le retour de Whoopi Goldberg dans la peau de Soeur Marie-Clarence ! Une excellente nouvelle pour les fans !

La présence de l'actrice phare de la saga (qui sera également la productrice de ce nouveau volet) confirme qu'il s'agira de la suite directe des deux premiers films, et non pas d'un reboot total. Si l'intrigue de ce nouveau long-métrage n'est pas encore connue, nous savons en revanche qu'il est destiné à Disney+, la plateforme de streaming de Disney, et non à une sortie en salles.

Aux côtés de Whoopi Goldberg, le très prolifique Tyler Perry assurera également la production.