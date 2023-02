Sisu : destruction massive de nazis dans le trailer ultra jouissif

Réalisateur de "Père Noël Origines", le réalisateur finlandais Jalmari Helander est de retour avec "Sisu". Un long-métrage dans lequel un chercheur d'or croise un régiment de nazis, ce qui marque le début d'un gigantesque massacre.

Sisu : un chercheur d'or s'attaque aux nazis

Après Père Noël Origines et Big Game, le réalisateur Jalmari Helander est de retour avec Sisu. Un long-métrage qui s'annonce extrêmement brutal, au vu de la première bande-annonce. Cette dernière présente Aatami Korpi (Jorma Tommila), un ancien soldat reconverti en chercheur d'or qui met la main sur un gigantesque magot. Le problème, c'est que la banque la plus proche se situe à plusieurs centaines de kilomètres.

Sisu ©Lionsgate

Accompagné de son chien, il se met donc en route sur les terres désertes de la Finlande de 1944. En chemin, il croise un régiment de nazis et décime tous les soldats. Un affrontement qui marque le début d'un gigantesque massacre où les mitraillettes claquent, les têtes explosent et les tripes s'éparpillent.

Un croisement entre Inglourious Basterds et John Wick

Présentant un personnage tourmenté et au passé douloureux qui rappelle évidemment John Wick, le film semble être un défouloir dans la lignée d'Inglourious Basterds et Dead Snow. Au casting, on retrouve également Aksel Hennie, apparu récemment dans le sympathique The Trip de Tommy Wirkola.

Sisu ©Lionsgate

Sisu ne bénéficie pas encore d'une date de sortie en France. Découvrez la bande-annonce en tête d'article.