Sixième Sens : Toni Collette aurait été victime d'événements paranormaux en marge du tournage

Devenu culte, Sixième Sens est peut-être le long-métrage de M. Night Shyamalan le plus apprécié du public. Le film suit le jeune Cole Sear vivant un quotidien pour le moins perturbant. Victime de visions paranormales, le garçon s'aide d'un psychologue afin de comprendre ces événements anormaux. Ce thriller horrifique regroupe Bruce Willis dans la peau du thérapeute et Haley Joel Osment dans le rôle du garçon de huit ans, tandis que Toni Collette joue la mère de l'enfant.

Lynn Sear, interprétée par l'actrice australienne, est presque autant perturbée que son fils. L'idée que son enfant voie continuellement des fantômes l'ébranle. Pour ce rôle, Toni Collette obtient une nomination aux Oscars en 2000. Un pari gagnant pour le réalisateur qui la veut absolument pour tourner dans le film, après avoir regardé sa prestation dans Muriel de P.J. Hogan. Pourtant, l'actrice aurait pu ne pas être à l'affiche de Sixième Sens.

Tout cela à cause d'une coiffure. Le jour de l'audition, elle apparaît le crâne rasé. M. Night Shyamalan craint que les producteurs ne s'inquiètent de son apparence. Il ne montre pas l'audition et, soutenu par Bruce Willis, le cinéaste demande Toni Collette pour le rôle. Sans voir la vidéo, le studio accepte de l'embaucher. Pendant la production du film, elle porte d'ailleurs une perruque qui, selon Shyamalan, arrive tout droit du tournage de Velvet Goldmine.

Lors d'une interview accordée à Slant Magazine, Toni Collette parle de son expérience durant Sixième Sens. L'actrice vit des heures mouvementées en dehors du tournage dans sa chambre d'hôtel à Philadelphie. Des phases paranormales qui inquiètent la comédienne, et qui chamboulent son sommeil :

Pendant qu'on tournait Sixième Sens, des choses bizarres me sont arrivées. Dans la chambre d'hôtel où j'étais à Philadelphie, j'ai commencé à méditer beaucoup puis je me réveillais dans la nuit, me retournais et regardais l'horloge et c'était toujours un nombre qui se répétait : 1h11, 3h33, 4h44. Ça a vraiment commencé à m'effrayer.