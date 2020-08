Sky Sharks : le film se dévoile dans une bande-annonce totalement WTF

Le totalement WTF « Sky Sharks » se montre à travers une bande-annonce inédite. Cette dernière montre le ton du métrage, et dévoile quelques éléments de l’intrigue.

Sky Sharks : un projet qui s’est fait attendre

Ce qu’on aime en été, outre les vacances à la plage, ce sont les blockbusters estivaux. Parce que c’est la période parfaite pour les studios pour balancer des séries Z fauchées qui vont faire le bonheur des spectateurs à la recherche d’un cinéma facile d’accès, histoire de se détendre après une dure journée à bronzer sous les cocotiers. Sky Sharks fait partie de ceux-là. Le projet remonte à 2016, alors qu’un mystérieux teaser avait été publié pour annoncer cette idée loufoque. Maintenant, une bande-annonce complète vient de voir le jour, tandis que le film sera diffusé pour la première fois au FrightFest de cette année.

Quelque part entre Iron Sky et Sharknado

Comme le dévoile cette bande-annonce, Sky Sharks réserve un cocktail explosif. Au programme : des requins mécaniques volants mortels, de méchants nazis, des zombies, des zombies nazis et des explosions dans tous les sens. La nouvelle bande-annonce s’ouvre sur une cascade de gros plans en CGI. On découvre rapidement des requins mécaniques au centre de l’action, capables de voler dans les airs. Ils sont décrits comme des systèmes d’armement parfaits. Le trailer est en tout cas très généreux et dévoile énormément d’éléments. A tel point qu’il devient difficile d’y voir réellement clair. En tout cas, Sky Sharks semble très sérieux dans ce qu’il propose. D’après ces images, le film est sur une ambiance très premier degré, malgré l’approche totalement décérébrée de l’histoire. En tout cas, Sky Sharks semble être le digne héritier de Iron Sky, de Dead Snow ou encore de Sharknado.

Sky Sharks se concentre sur une équipe de géologues qui tombe sur un laboratoire secret abandonné par les nazis en Arctique. Ces derniers l’ont utilisé pour développer une arme secrète au cours de la Seconde Guerre mondiale. Ils réveillent accidentellement une armée de requins zombies volants, chevauchés par des surhumains morts-vivants génétiquement améliorés. Les nazis, maintenant réveillés, cherchent à se venger de l’humanité. Un groupe d’élite se réunit pour contrecarrer les plans machiavéliques des nazis. Sky Sharks est réalisé par Marc Fehse et le casting se compose notamment de Tony Todd, Lyn Lowry et de Mick Garris. Le film n’a pas encore de date de sortie officielle, mais les curieux pourront le voir à l’occasion du FrightFest qui se tiendra en ligne entre du 27 au 31 août.