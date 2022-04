Skyfall : quand Daniel Craig en avait déjà marre du personnage de James Bond

Sorti en 2012, Skyfall est le 23e opus de la licence James Bond, et le troisième dans lequel Daniel Craig prête ses traits à l'agent secret. Un long-métrage où 007 est mal en point dès le début, laissé pour mort après une blessure par balle causée par Moneypenny (Naomie Harris) au cours d'une mission à Istanbul.

Réfugié dans un endroit paradisiaque où il peut se dévouer entièrement à son alcoolisme, l'espion décide de ressusciter lorsqu'une bombe explose au siège du MI6, à Londres. Après avoir récupéré son matricule malgré une série de tests physiques et psychologiques désastreuse, Bond mène l'enquête et découvre que l'attentat aurait été perpétré par Raoul Silva (Javier Bardem).

Ancien agent du MI6, ce dernier cherche à tuer M (Judi Dench) pour se venger d'avoir été abandonné aux mains des autorités chinoises quinze ans plus tôt. Pour protéger sa supérieure, 007 n'a d'autre choix que de se confronter à un passé qu'il avait pris soin d'enterrer.

Ralph Fiennes, Bérénice Marlohe, Ben Whishaw, Rory Kinnear et Albert Finney complètent la distribution de Skyfall. Un opus dans lequel le héros se dévoile nettement plus tourmenté et fébrile que dans Quantum of Solace, et après lequel son interprète fait déjà part de sa lassitude.

Lorsque le film débarque dans les salles obscures, Daniel Craig est âgé de 44 ans. Si l'acteur a alors envie de raccrocher, c'est notamment parce qu'il considère qu'il commence à être trop vieux pour assurer les efforts physiques que demande le rôle. Dans Skyfall, le comédien réalise lui-même de nombreuses cascades, dont un combat nocturne à Shanghai ou une chute dans des escalators. À propos de son implication dans les scènes d'action, la star lance dans les notes de presse, citées par Allociné :

Dans un James Bond, on fait les choses en vrai, et on ne les fait pas à moitié ! Si nous avons recours aux images de synthèse, c’est seulement pour rehausser une scène, et non pas pour la créer.