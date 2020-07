Sleepy Hollow : un bar sur le thème du Cavalier Sans Tête va ouvrir à Paris

Envie de prendre part à une expérience en rapport avec "Sleepy Hollow", le film de Tim Burton sur le Cavalier Sans Tête ? Un bar sur ce thème va prochainement ouvrir ses portes à Paris. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde mais l'événement promet de procurer de belles sensations.

Sleepy Hollow, le dernier grand classique de Tim Burton

On a coutume de dire que la magie de Tim Burton s'est amoindrie depuis des années. Son attrait pour les ambiances gothiques a atteint un point culminant avec Sleepy Hollow. Ce conte noir met en scène Johnny Depp en Ichabod Crane, un enquêteur qui doit mettre la lumière sur une très inquiétante série de meurtres. Plusieurs cadavres sont retrouvés décapités et les habitants relaient une rumeur à propos d'un cavalier sans tête qui sévirait. En exceptant le mélancolique Big Fish et le sympathique Charlie et la Chocolaterie, Tim Burton n'a jamais retrouvé dans un film live la virtuosité qui était la sienne jusqu'à Sleepy Hollow.

Sleepy Hollow devient un bar

Pour se rappeler d'à quel point ce film est d'une élégante beauté, une soirée inspirée de cet univers va se dérouler prochainement à Paris. La compagnie Fever s'apprête à ouvrir les portes d'un pop-bar le temps d'une soirée inspirée par Sleepy Hollow. Le lieu est tenu secret pour l'heure et les intéressés peuvent s'inscrire sur une liste d'attente. C'est le 2 juillet à partir de 11h qu'il sera possible de décrocher son sésame mais il faudra se manifester rapidement car il n'y aura pas de place pour tout le monde. 500 places seront mises en vente pour l'événement, avec un prix d'entrée d'environ 40 euros par personne. Bien entendu, il faudra être majeur pour être de la partie !

À quoi va ressembler cette expérience ?

Une ambiance tentée de brouillard, des arbres menaçants, des corbeaux qui annoncent une mort à venir et, bien sûr, l'ombre d'un Cavalier Sans Tête. Le pop-bar promet de tout mettre en oeuvre pour installer un décorum qui va nous faire nous sentir comme dans le film de Tim Burton. La soirée va s'étendre sur 1h30 et ce sera le temps alloué pour profiter de trois cocktails inventés pour l'occasion en rapport le thème évidemment. On n'a aucun mal à imaginer des textures qui évoqueraient le sang ou de la fumée qui se dégage des verres afin de coller à cette brume omniprésente dans le film.