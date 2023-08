Slotherhouse : un paresseux tueur fait un massacre dans une bande-annonce délirante

Après les castors-zombies, on nous offre un paresseux tueur dans la bande-annonce de "Slotherhouse", une comédie d'horreur nanardesque qui s'annonce complètement folle.

Attention, paresseux méchant dans Slotherhouse

Les créateurs de nanars horrifiques arrivent souvent à surprendre avec des propositions improbables. On se souvient en 2015 de Zombeavers, avec des castors-zombies qui attaquaient une bande de jeunes. Dans le même genre, c'est cette fois un paresseux qui fait office de tueur sanguinaire dans Slotherhouse. Ce simple concept suffit à faire exploser de rire. Et la bande-annonce (en une d'article) ne déçoit pas à ce niveau.

Dans le film, Emily, une jeune étudiante, décide d'adopter un paresseux. Cet animal au visage adorable, qui semble sourire en permanence et qui dort durant environ la moitié de la journée, est paisible dans son habitat naturel. Mais une fois dans la maison d'Emily et utilisé comme animal de compagnie, Alpha va se retourner contre ses propriétaires. On peut également voir dans la vidéo le paresseux découvrir sur Internet des photos d'Emily avec d'autres animaux, ce qui provoquera la colère d'Alpha.

Slotherhouse ©Gravitas Ventures

En clair, Slotherhouse s'annonce complètement idiot et décalé, mais c'est bien pour cela que le film donne envie. Notons également que le titre est difficile à traduire en français car il s'agit en réalité d'un jeu de mots avec "sloth", qui signifie paresseux en anglais, et "slaughterhouse" qui est un abattoir.

Slotherhouse sortira dans les salles américaines le 30 août. Sans surprise, il n'y a pour le moment aucune date de sortie en France. Mais qui sait, un distributeur finira peut-être par se laisser tenter. Après tout, dans un genre plus gore, Terrifier 2 est bien arrivé jusque chez nous. Pas sûr cependant que le paresseux tueur provoque le même engouement.