Après Oppenheimer, Cillian Murphy se dévoile dans un nouveau grand rôle

L'acteur irlandais Cillian Murphy, au sommet après "Oppenheimer", porte le drame inspiré d'une histoire vraie "Small Things Like These". Les premières images dévoilées dans la bande-annonce promettent une nouvelle grande performance de l'acteur oscarisé.

Cillian Murphy de retour

Depuis Oppenheimer, qui l'a consacré en lui permettant de remporter l'Oscar du Meilleur acteur 2024, Cillian Murphy a un statut à tenir, celui d'un des meilleurs acteurs de sa génération. Et, absent des écrans depuis la sortie du film de Christopher Nolan en juillet 2023, c'est ainsi dans le drame Small Things Like These qu'il fait son grand retour, avec a priori une nouvelle grande performance en vue (bande-annonce en tête d'article).

Small Things Like These, réalisé par le cinéaste belge Tim Mielants, est l'adaptation du roman du même nom de Claire Keegan, inspiré d'une terrible histoire vraie. Il s'agit de l'histoire des "couvents de la Madeleine", une institution religieuse fondée en 1758 en Angleterre, puis qui a essaimé dans différents pays du monde. À l'origine, il s'agissait de foyers dédiés à la réinsertion de "femmes de mœurs légères", autrement dit des prostituées, des femmes ayant subi des viols ou des abus sexuels, ou des femmes démontrant une sexualité précoce.

Un scandale historique en Irlande

Dans ces instituts d'origine religieuse, tenus par des nonnes, les femmes devaient effectuer des travaux de blanchisserie, forme de pénitence pour "laver" leurs péchés. Et aussi rentrées d'argent pour l'institution... Rapidement, s'éloignant de l'idée première de réinsérer des femmes mises au ban de la société, ces "couvents" ou "blanchisseries" ont dérivé vers un système carcéral, avec des conditions de vie similaires voire pires que celles d'une prison. Un phénomène qui s'est particulièrement épanoui en Irlande, où le dernier "couvent de la Madeleine" a été fermé en 1996.

Small Things Like These raconte cette histoire, au travers des yeux d'un homme, Bill Furlong (Cillian Murphy), qui découvre la terrible réalité du couvent de sa ville durant la période de Noël, en 1985. Les images de la bande-annonce tout récemment dévoilée laisse entrevoir un drame aussi sobre qu'émouvant, servi par des grandes performances d'acteur. Autour de Cillian Murphy, on retrouve notamment Emily Watson, récompensée de l'Ours d'argent de la meilleure performance de second rôle à la Berlinale 2024 pour sa performance dans Small Things Like These.

Encore sans date de sortie en France, on croise les doigts pour que Small Things Like These en obtienne une.