200 millions de dollars et un sourire terrifiant : la suite de ce film d'horreur sortira en octobre 2024 et s'annonce bien flippante

Après un énorme succès au box-office en 2022, le film d'horreur "Smile" aura une suite en octobre 2024 et la première bande-annonce très flippante est arrivée. Découvrez la ci-dessus.

Smile : le carton horrifique de 2022

Sorti en 2022, Smile est un film d'horreur réalisé par Parker Finn qui a rapidement attiré l'attention du public.

Le long-métrage raconte l'histoire de la Dr. Rose Cotter (Sosie Bacon), une psychiatre confrontée à des événements terrifiants après avoir été témoin d'un incident traumatisant impliquant une de ses patientes. Ce qui commence comme une série de rencontres inexplicables se transforme en une lutte désespérée pour sa survie, alors qu'elle découvre un lien sinistre entre ces phénomènes et un mal ancien. Rose doit faire face à ses propres démons pour échapper à ce cycle de terreur.

Smile a été un succès notable au box-office, rapportant plus de 217 millions de dollars dans le monde entier, pour un budget de production estimé à seulement 17 millions de dollars. Ce succès est d'autant plus impressionnant pour un film d'horreur original, n'étant pas lié à une licence existante. Le film a connu une performance particulièrement forte en Amérique du Nord et sur plusieurs marchés internationaux, notamment en France, où il a dépassé le million d'entrées.

La suite arrive en octobre prochain

Après un aussi gros succès dans les salles, Paramount a rapidement lancé la production d'un Smile 2, qui sortira au cinéma en octobre prochain. Cette suite présente une nouvelle héroïne, Skye Riley, interprétée par Naomi Scott.

Skye Riley est une pop star internationale dont la tournée mondiale est interrompue par des visions effrayantes de visages souriants qu'elle ne peut échapper. Alors que les horreurs s'intensifient, elle doit, tout comme Rose Cotter avant elle, affronter son passé sombre pour reprendre le contrôle de sa vie.

Le film sort dans un contexte dans lequel d'autres thrillers psychologiques, comme Trap de M. Night Shyamalan (attendu au mois d'août prochain), se déroulent également dans le monde des stars de la pop.

Smile 2, toujours réalisé par Parker Finn, sortira en France le 16 octobre 2024