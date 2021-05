Snake Eyes : une première bande-annonce pour le spin-off de G.I. Joe

Après des années d'absence sur nos écrans, les G.I. Joe reviennent en 2021 dans nos salles. Le spin-off "Snake Eyes" avec Henry Golding se montre dans une première bande-annonce avant sa sortie prévue le 18 août prochain.

G.I. Joe : un film pour Snake Eyes

Tout est prétexte à Hollywood pour faire des films, et les jouets G.I. Joe n'allaient pas pouvoir échapper indéfiniment à ça. Deux adaptations sont sorties, respectivement en 2009 et 2013. Malgré quelques noms ronflants au casting (Dwayne Johnson, Bruce Willis, Channing Tatum Sienna Miller), le résultat n'était clairement pas marquant à chaque fois. On n'attendait guère plus d'un projet estampillé G.I. Joe, même s'il reste toujours de la matière pour en tirer un résultat convenable. Un troisième épisode a longtemps été plus ou moins dans les tuyaux, puis c'est finalement un spin-off qui a été lancé. Snake Eyes se concentrera sur le personnage éponyme, très populaire au sein de la franchise. Nous avions déjà fait sa connaissance sur grand écran, avec Ray Park dans le costume. Ce dernier n'est pas rappelé cette fois, le ninja sera campé par Henry Golding.

Snake Eyes (Henry Gosling) - Snake Eyes: G.I. Joe Origins ©Paramount Pictures

Le scénario va évidemment convoquer d'autres figures importantes de l'univers. C'est ainsi qu'Andrew Koji va incarner Storm Shadow, qu'Haruka Abe sera Akiko, que Samara Weaving va être Scarlett et qu'Ursula Corbero de La Casa de Papel va prêter ses traits à la Baronne. Une distribution honnêtement sympathique, qui a été rassemblée sous la direction de Robert Schwentke.

La bande-annonce est là

Reporté ces derniers mois, Snake Eyes se montre enfin dans une première bande-annonce (en une d'article). Son arrivée a été teasée ces derniers jours avec des images :

Cet aperçu ne ment pas sur la marchandise et annonce qu'on aura de l'action en pagaille. Les quelques scènes que l'on voit ont l'air de faire preuve de dynamisme sur la forme, ce qui rend Snake Eyes un minimum plus intéressant que les précédents films G.I. Joe. À voir si les quelques promesses entrevues dans ce premier trailer vont se confirmer lors de la vision du montage final. La sortie sur les écrans français est programmée le 18 août prochain.