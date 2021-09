Sniff : le nouveau polar de Taylor Hackford aligne un casting hallucinant

« Sniff », le nouveau thriller de Taylor Hackford, dévoile son casting littéralement hallucinant. L’œuvre se déroulera dans une maison de retraite et réunira une distribution imposante emmenée par Morgan Freeman.

Qui est Taylor Hackford ?

Peut-être que le nom de Taylor Hackford ne vous dit rien. Pourtant, en une trentaine d'années de carrière, ce cinéaste américain aujourd'hui âgé de 76 ans, a mis en scène des films emblématiques. C'est notamment à lui que l'on doit par exemple Soleil de nuit, l'excellent L'Associé du Diable avec Al Pacino et Keanu Reeves, L’Échange avec Meg Ryan et Russell Crowe ou encore l'incroyable Ray, le biopic sur Ray Charles avec Jamie Foxx dans le rôle titre.

L'Associé du Diable

Cette année, il revient donc avec une nouvelle réalisation : Sniff.

C'est quoi Sniff ?

Sniff est le nouveau film de Taylor Hackford, qui a écrit lui-même le scénario. Il s'agit d'un nouveau film noir porté par une distribution totalement renversante de comédiens emblématiques. Sniff va raconter comment un binôme de détectives est chargé d'enquêter dans une maison de retraite de luxe après la mort mystérieuse de deux résidents. Bientôt, les deux policiers découvrent un monde sombre contrôlé par une femme fatale de la communauté des seniors : The Spider.

Taylor Hackford s'est entouré des meilleurs, avec un quatuor de tête impressionnant. Pour incarner The Spider, c'est la comédienne oscarisée Helen Mirren qui a été engagée. Pour l'épauler, deux autres acteurs oscarisés viennent lui prêter main forte : Morgan Freeman dans le rôle d'un des deux enquêteurs et Al Pacino dans la peau de l'époux de The Spider. La distribution se complète avec le grand retour de Danny DeVito, qui incarnera le deuxième policier et qu'on a pu apercevoir récemment dans Jumanji : Next Level et Dumbo. Lors d'une récente interview pour Deadline, Taylor Hackford a expliqué que Sniff s'inspirait de Les Griffes du passé de Jacques Tourneur et de son propre film Contre toute attente sorti en 1984 :

Tout le concept consiste à tourner un film noir dans une communauté de retraités haut de gamme… Ceux-ci prolifèrent partout aux États-Unis à mesure que la génération des baby-boomers prend sa retraite. Il y a beaucoup d'argent, et les gens veulent vivre dans un cadre magnifique. C'est sur les brochures, mais ce que Tom Gray a fait, c'est de montrer ce qui se cachait sous la surface. J'ai pensé que c'était une idée brillante. Adam et Matt ont dit : "C'est à toi si tu veux en faire un film". J'ai rencontré l'écrivain, Tom Grey. Nous avons travaillé ensemble, lui écrivant et moi proposant des idées.

Le casting de Sniff ©The Hollywood Reporter

Avec Sniff, Taylor Hackford a déclaré vouloir relancer le genre du film noir, comme A Couteaux Tirés l'a fait avec le polar. Il a notamment salué le travail de Rian Johnson :

J'ai adoré ce que Rian Johnson a fait en termes de réhabilitation d'un vieux genre, le polar. Je veux faire pareil avec Sniff et le film noir. Il y a un quotient stylistique dans l'écriture et les personnages qui éclairent le spectateur. Il y a du plaisir dans le film noir. Surtout quand vous obtenez un Bogart, un Mitchum, quelqu'un qui sait comment livrer de bons dialogues. C'est ce que Tom a écrit, et je pense que ce sera amusant avec les acteurs.

Selon le producteur Adam Goodman, l'objectif est de démarrer la production de Sniff au début de l'année 2022. Le film est attendu à la fin de l'année prochaine. En tout cas, avec un casting pareil, les attentes vont être élevées !