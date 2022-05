Snowden : Oliver Stone était sur le point d'abandonner les biopics

Cinéaste engagé, Oliver Stone signe un nouveau portrait critique en réalisant « Snowden », biopic basé sur la vie du célèbre lanceur d’alerte qui a donné des sueurs froides au gouvernement américain. Mais c'était loin d'être gagné, tant le réalisateur avait été précédemment déçu de ne pas pouvoir réaliser un biopic sur une autre célèbre figure américaine...

Snowden : le come-back d’Oliver Stone

Engagé volontaire durant la guerre du Viêt Nam, Oliver Stone y a été blessé deux fois et a gardé des séquelles psychologiques, en plus de développer un regard critique sur les lacunes institutionnelles de son pays. À la fois patriote et extrêmement critique envers les USA, le réalisateur cultive cet engagement qui force le respect. C’est dans cette optique qu’il réalise en 2016 Snowden, film centré sur l’homme du même nom.

Pour rappel, Edward Snowden est cet ancien employé de la CIA et de la NSA qui a défrayé la chronique au début des années 2010 en publiant des informations classées top-secret de ces deux agences. Ces révélations provoquent alors un vent de panique qui oblige le lanceur d’alerte à s’exiler, alors que l’administration Obama cherche à tout prix à l’inculper pour espionnage, vol et utilisation illégale de biens gouvernementaux.

Considéré comme un héros par les uns, comme un traître par les autres… Le type de personnages qu’Oliver Stone adore traiter.

Pour cela, il s’entoure d’un casting 5 étoiles : Joseph Gordon-Levitt (en Edward Snowden), Shailene Woodley, Melissa Leo, Zachary Quinto, Nicolas Cage, Tom Wilkinson, Rhys Ifans, Scott Eastwood, Timothy Olyphant, Joely Richardson, Lakeith Stanfield, Logan Marshall-Green, Ben Chaplin et même Edward Snowden lui-même qui fait un caméo dans le film.

Edward Snowden (Joseph Gordon-Levitt) - Snowden ©Wild Bunch

Une envie de tout arrêter

Oliver Stone a montré ses qualités de cinéaste avec plusieurs biopics. On peut citer notamment Né un 4 juillet, The Doors, Entre Ciel et Terre, Nixon, Alexandre ou bien encore W : L’improbable Président. Le réalisateur est également connu pour explorer des faits historiques, comme ce fut le cas pour JFK ou bien World Trade Center. Le réalisateur ne lâche ainsi rien dans sa quête de personnalités publiques qui ont, par leur combat, interrogé l'identité et les valeurs américaines.

Ainsi, au début des années 2010, il souhaite consacrer un biopic à Martin Luther King, grande figure des droits civiques américains. Un projet qui remonte à la fin des années 90. Cependant, il désire aborder l’homme sous un angle inédit et plus complexe que l’image que l’on se fait de lui. Ainsi, comme le relate Vanity Fair, Stone voulait révéler comment le pasteur avait petit à petit délaissé le combat des afro-américains pour s’engager contre la guerre au Viêt Nam. Il s’est alors heurté à la famille King, qui a refusé de lui vendre les droits lui permettant de pouvoir réaliser ce film. Et pour cause : ce dernier aurait pu nuire à la réputation de celui qui « avait un rêve » :

Je ne cherchais pas la controverse mais elle finit toujours par me rattraper. Tout le monde considère Martin Luther King comme un saint et je voulais aller au-delà, montrer la complexité du personnage.

L'affaire Snowden pour se remettre en selle

Cet échec l’a alors profondément épuisé, lui donnant l’envie d’abandonner définitivement les biopics. Seulement, en 2014, le producteur Moritz Borman appelle Oliver Stone pour l’informer qu’un avocat russe du nom d’Anatoly Kucherena cherche à le joindre. Ce dernier n’est autre que celui qui défend Edward Snowden, actuellement réfugié en Russie. Pour laver l’honneur de son client, il souhaite alors que l’histoire du lanceur d’alerte soit adaptée au cinéma. Et qui de mieux qu’Oliver Stone pour la mettre en scène ?