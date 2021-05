Snyderverse : Zack Snyder révèle avoir pensé à intégrer le Robin de The Dark Knight Rises

Depuis que Zack Snyder a cartonné avec SA version du film "Justice League", on en apprend un peu plus sur ce que le DCEU aurait pu être. La dernière révélation est néanmoins surprenante puisque le réalisateur était en réflexion pour intégrer Robin dans son univers de super-héros. Mais pas n’importe lequel puisqu’il s’agit du personnage que l’on a pu voir dans le dernier volet de la trilogie "Batman", réalisé par Christopher Nolan.

LE DCEU de Zack Snyder : une œuvre inachevée

Lorsque Zack Snyder est annoncé en 2010 pour lancer le reboot de Superman, peu de gens se disent que les bases sont là pour mettre en chantier un puissant univers étendu qui va regrouper les plus célèbres héros de la franchise DC. Pourtant, c’est bien mal connaître le réalisateur qui a fait sa carrière sur des ambitions démesurées et des projets gargantuesques.

Après Man of Steel, il y eut donc Batman v Superman. Et juste derrière, il y eut Justice League qui devait s’annoncer comme le point d’orgue du DCEU. Malheureusement, tout ne s’est pas passé comme prévu. En effet, entre des critiques plus mitigées que pour les films du MCU, un studio de production très hésitant quant à la direction du projet (Warner Bros), et Zack Snyder qui découvre que son Justice League a été un peu réalisé derrière son dos, la fête n’a pas été très rose pour Superman, Batman et compagnie.

Aujourd’hui, c’est Warner Bros qui a définitivement repris la main du DCEU en produisant des films solos plus indépendants les uns des autres. Quant aux films réalisés par Zack Snyder, ils sont quasiment considérés comme parallèles à l’univers étendu. D’où le terme "Snyderverse".

Un Batman différent dans le Snyderverse

Au cours d’un entretien sur le podcast Happy Sad Confused, Zack Snyder est revenu sur les premières idées émises lors du lancement de son projet Justice League. Il y était notamment question que le personnage de Robin dans The Dark Knight Rises (et joué par Joseph Gordon-Levitt) soit le Batman du Snyderverse. En effet, on rappelle que dans la trilogie réalisée par Christopher Nolan, Bruce Wayne avait mis en scène sa propre mort pour disparaitre afin de profiter d’une retraite tranquille en compagnie de Selina Kyle (alias Catwoman). Le costume de super-héros va donc être repris par Robin. Une idée qui a plu à Snyder, au point d’envisager que les aventures du personnage se poursuivent dans ses propres films :

Ce n'était pas à 100% sûr. Nous en avons parlé un peu. Je pense que c'était un pari difficile, bien que cela aurait été intéressant que ce soit ce Batman-là. Si nous l’avions fait, Joseph Gordon-Levitt aurait bien évidemment eu le rôle. Cela aurait pu être cool.

Robin (Joseph Gordon-Levitt) - The Dark Knight Rises ©Warner Bros

L’idée était d’ailleurs loin d’être illogique, étant donné que Christopher Nolan produisait durant cette époque les films DC de Zack Snyder. Un tremplin entre la saga nolanienne et celle du Snyderverse aurait donc pu être possible. Malheureusement, le réalisateur britannique souhaitait ne pas aller plus loin dans les aventures de son Batman. En outre, il faut bien reconnaître qu’en dehors de leurs noirceurs respectives, l’univers fantastico-épique de Snyder est très différent de celui ultra-réaliste de Nolan.

Un second choix belge pour Batman, en cas de refus de Ben Affleck

Durant ce même entretien, Zack Snyder a également révélé qu’il disposait d’un second acteur dans sa short-list, au cas où Ben Affleck refuserait de porter le costume de Batman. Il s’agit du Belge Matthias Schoenaerts. Révélé en 2011 avec Bullhead et définitivement consacré l’année suivante grâce à De rouille et d’os, l’acteur belge est aujourd’hui une star internationale qui parvient parfaitement à jongler entre productions européennes et productions américaines.

Peter Flood (Matthias Schoenaerts) - Sons of Philadelphia ©Killer Films

Privilégiant souvent les rôles sombres et torturés, sa présence en tant que Chevalier Noir aurait été intéressante. Et ce n’est pas Snyder qui dira le contraire :