Soixante minutes : c'est quoi ce film Netflix qui cartonne ?

Ajouté le 19 janvier sur Netflix, le film d'action "Soixante minutes" s'est directement hissé aux premières places du Top 10. Focus sur ce film de baston haletant et succès surprise.

MMA et course-poursuite dans Berlin

La nouvelle sensation de Netflix vient d'Allemagne, et elle ne fait pas dans le détail. Intitulé Soixante minutes, ce long-métrage musclé avec la star montante Emilio Sakraya, acteur principal du dernier film de Fatih Akin Rheingold, est en effet tourné vers une action brutale qui ne laisse aucun répit. Son histoire est la suivante :

Octavio Bergmann (Emilio Sakraya), combattant de MMA, n'a plus que 60 minutes pour se rendre à la fête d'anniversaire de sa fille, faute de quoi il risque d'en perdre la garde pour toujours. Se retirant au dernier moment d'un combat pour arriver à temps, il se retrouve poursuivi par de dangereux criminels, engagé dans une course contre-la-montre à travers la ville.

Bien qu'ancien pratiquant d'arts martiaux - il a été champion national de karaté en 2010 - Emilio Sakraya a surtout d'autres cordes à son arc. Par ailleurs musicien, il s'est illustré dans différents registres au cinéma et à la télévision depuis 2008, et il assure donc à merveille les séquences d'action violentes et réalistes de Soixante minutes que ses séquences plus douces et intimes. En effet, si Octavio est un combattant expert et redoutable, il est aussi un père aimant et un ami fidèle. Et l'acteur incarne avec conviction ces différentes facettes de son personnage.

Autour d'Emilio Sakraya, le casting est notamment composé de Dennis Mojen, Marie Mouroum, Florian Schmidtke et Paul Wollin.

Un sujet universel pour un succès international

L'idée de Soixante minutes est simple et tout le monde peut s'y retrouver. En effet, l'aventure de la paternité est universelle, et le langage des coups de poing passe toutes les frontières. En liant ainsi un drame familial classique à une course-poursuite étapée d'affrontements, contre des criminels bien décidés à récupérer l'argent qu'ils ont misé sur le combat d'Octavio, le réalisateur Oliver Kienle et son co-scénariste et producteur Philip Koch proposent un film parfaitement calibré pour séduire les abonnés de tous les territoires sur lesquels Netflix est disponible.

Soixante minutes ©Netflix

Ainsi, trois jours après sa mise en ligne, Soixante minutes a notamment pris la 2e place du Top 10 en France, en Argentine, au Portugal, au Maroc et en Suisse. Et pris la première place en Allemagne, au Brésil et au Venezuela, en Pologne et en Colombie... Peut-il s'inscrire aussi haut dans la durée et devenir un grand succès de Netflix ? Les prochains jours apporteront un début de réponse.