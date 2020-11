Solo 2 : Ron Howard donne des nouvelles d'une éventuelle suite

En 2018, Ron Howard est chargé de réaliser le deuxième film original Star Wars. Après Rogue One, LucasFilm et Disney décident de développer un long-métrage centré sur Han Solo, le célèbre contrebandier. Le récit se situe entre les événements de La Revanche des Sith et Un Nouvel Espoir, et raconte les aventures en solitaire de Han Solo. Pour l'occasion, c'est Alden Ehrenreich qui prend la relève et succède à Harrison Ford dans le rôle titre. Il est notamment accompagné de Woody Harrelson, d'Emilia Clarke et de Donald Glover dans la peau de Lando.

Malheureusement, le film reçoit des critiques désastreuses. La presse n'épargne pas l'œuvre de Ron Howard qui perd en crédibilité à cette occasion. Côté box-office c'est la catastrophe puisque le long-métrage ne rapporte que 392 millions de dollars pour un budget de 275 millions. Pour qu'un film d'un tel calibre soit considéré comme rentable par les studios, il doit rapporter au grand minimum le double de son budget. Bref, le film est une énorme déception pour la presse mais aussi pour une grande partie des fans de l'univers. Ce qui entache la possible suite.

Pendant un temps, il fut question de produire une suite de Solo : A Star Wars Story qui serait directement sortie sur la plateforme Disney +. Mais cette possibilité en est restée au stade de la rumeur et rien n'a pour le moment été présenté. Récemment, le réalisateur Ron Howard était invité au podcast Lights, Camera, Barstool. Ils lui ont notamment demandé s'il avait des informations sur un potentiel Solo 2. Voici sa réponse :

Le cinéaste a également révélé la façon dont Solo a été reçu en coulisses. Il a notamment affirmé qu'Harrison Ford a donné son assentiment à Alden Ehrenreich :

Harrison Ford aime beaucoup Solo et était très favorable quand il l'a vu. Il était très aimable et élogieux envers Alden. Il a dit certaines choses publiquement, mais en privé, c'était super de le voir mettre la main sur l'épaule d'Alden et de l'entendre lui dire : « excellent travail gamin ». Alden a travaillé dur, et c'était une situation à haut risque pour lui. C'était un plaisir de travailler avec lui.