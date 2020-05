Songbird : Michael Bay va produire un film sur une pandémie

La pandémie que l'on traverse inspire le monde du cinéma. Michael Bay se retrouve à la production d'un film indé titré "Songbird" qui va justement parler d'un sujet similaire dans le cadre d'un thriller. Le tournage débutera très prochainement, alors que des mesures sanitaires sont encore préconisées.

Michael Bay ne fait rien comme les autres. L'industrie est à l'arrêt mais, lui, va quand même arriver à faire tourner l'un de ses projets. Pour le coup, il n'agit pas comme réalisateur mais comme producteur. Deadline rapporte qu'un petit film portant le doux titre de Songbird est sur le point de se faire. Le coup marketing est fort, parce qu'en plus de disposer d'un script rebondissant sur la pandémie, le tournage va avoir lieu sous peu, dans le cadre de cette même pandémie ! Décrit comme un long-métrage dans le veine de Cloverfield et Paranormal Activity (probablement pour la mise en scène en mode found footage), Songbird se déroule dans un futur très proche, en 2022, et le virus actuel n'a toujours pas disparu. Au lieu de s'éteindre, il a muté, devenant plus fort et adapté à son environnement. Les mesures prises par les gouvernements, notamment les phases de confinement, n'auront servi à rien.

Un film sur la pandémie tourné en pleine pandémie, qui dit mieux ?

Pour s'ancrer pleinement dans le sujet, la production de Songbird va se dérouler dans 5 semaines à Los Angeles, une ville encore en confinement. Cette production de Michael Bay aura l'honneur d'être le premier film à se tourner là-bas depuis le début de l'arrêt des tournages. Les hautes autorités d'Hollywood ont donné leur accord pour que Songbird se fasse, même s'il faudra faire très attention en ce qui concerne l'hygiène. Si le coup médiatique est énorme, de par le sujet et les conditions, une contamination sur le tournage serait davantage regrettable. Attention à ne pas se brûler alors qu'on joue avec le feu.

Songbird a été écrit assez rapidement en réaction aux derniers événements. Simon Boyes et Adam Mason sont derrière le scénario. Pour le second, il va également se charger de mettre en scène le film. Un habitué du cinéma de genre et des séries B, qui n'a pas fait grand chose de très stimulant pour le moment. Deadline explique que Songbird devrait être une sorte de thriller sur la paranoïa des gens en une période incertaine, avec des soupçons sur un gouvernement qui pourrait cacher des choses. On en saura certainement plus prochainement, avec le tournage qui s'annonce. Aucun nom n'est donné pour le casting, ni une date de sortie. Avec ce sujet et une conception express, une arrivée dans les prochains mois paraît envisageable.