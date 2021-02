Sonic 2 : Jason Momoa pourrait être au casting de la suite

Le premier film "Sonic" a assez marché au box-office pour qu'une suite soit mise en chantier. Le hérisson bleu pourrait retrouver d'autres personnages connus de l'univers dans ce second volet. Et Jason Momoa serait même convoité pour incarner l'un d'eux.

Sonic : une adaptation qui a marché

S'il existe depuis les années 90, le hérisson bleu Sonic aura attendu jusqu'à 2020 pour obtenir une première adaptation en live action au cinéma. Un projet qui a été au centre d'un bad buzz, quand le design du héros a été dévoilé par le studio. Paramount a répondu au public en revoyant l'allure du personnage. Ainsi, Sonic le film ne s'en est pas trop mal tiré au box-office avec 319 millions de dollars remportés, pour un budget de 85 millions. La réalisation de Jeff Fowler reprenait les principales caractéristiques de l'univers Sonic pour les faire entrer dans une aventure où intervenait le Dr Robotnik (Jim Carrey), célèbre méchant des jeux.

Le long-métrage a eu la chance de ne pas trop mal s'en sortir. Son score reste très correct quand on sait que les adaptations de jeux vidéo sont rarement enthousiasmantes. Paramount pense qu'il y a encore des choses à faire et a officialisé l'existence d'une suite. Toujours avec le même réalisateur mais sans que l'on sache quel sera le scénario pour cette fois.

Jason Momoa pour incarner Knuckles ?

Cette suite a déjà une date de sortie programmée le 6 avril 2022 mais on attend d'obtenir plus d'informations dessus. The Illuminerdi vient peut-être de nous en rapporter une qui risque de ne pas passer inaperçue. D'après leurs informations, Jason Momoa aurait été approché pour incarner Knuckles l'Échidnien, personnage culte de la licence. Arborant des dreadlocks et reconnaissable à son allure rouge, il a d'abord été introduit comme un méchant. Puis le public a pu l'utiliser dans différents jeux et n'a pas manqué de manifester son attachement envers lui. Son comportement de bad boy et son look réussi ont joué en sa faveur. Pour le présenter plus amplement, il est le gardien de l'île flottante, endroit où se trouve l'émeraude mère.

Super Smash Bros. Ultimate ©SEGA

Le premier film n'avait pas tenté de l'utiliser, pour laisser briller Sonic. On avait tout de même eu une apparition de Tails, un personnage secondaire assez connu. L'arrivée de Knuckles, si elle se confirme, est un vrai atout pour séduire les fans. Encore plus si Jason Momoa lui prête sa voix. Cela sera toujours moins imposant que si l'acteur était en chair et en os à l'écran, mais son nom ne ferait pas tâche sur l'affiche.