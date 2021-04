Sonic 2 : le film dévoile ses premières images de tournage

Le tournage de « Sonic 2 » dévoile déjà ses premières images. Quelques clichés qui confirment la présence de Knuckles dans le long-métrage. Sortie prévue le 6 avril 2022.

Sonic : un succès surprise

En février 2020, la Paramount sort Sonic, la première adaptation cinématographique du célèbre petit hérisson bleu. Réalisé par Jeff Fowler, le casting réunit notamment James Marsden, Neal McDonough et surtout Jim Carrey dans la peau du Dr Robotnik. Même si le long-métrage s’est plutôt fait descendre par les critiques, une bonne partie de son public a été convaincu, et il a finalement rapporté plus de 319 millions de dollars pour un budget de 85 millions, se plaçant ainsi comme un des plus gros succès au box-office de la tristement célèbre année 2020.

Sonic, le film ©Paramount Pictures

Il n’en fallait pas plus à la Paramount pour qu’une suite soit rapidement mise en chantier. Ainsi, Jeff Fowler reprendra la réalisation de ce deuxième volet, attendu le 6 avril 2022. James Marsden sera de retour, mais à l’heure actuelle Jim Carrey n’est pas encore confirmé au casting. Sonic 2 sera l’occasion de présenter d’autres personnages issus de l’univers du jeu vidéo, à savoir Tails et Knuckles.

Sonic 2 : premières images

S’il y a bien une chose qui manquait dans le premier film, ce sont tous les personnages secondaires de l’univers Sonic. Jeff Fowler est resté très prudent, et n’a pas développé l’univers du jeu vidéo. Très peu de mondes ont été abordés, et seul Tails apparaît dans la scène post-générique du film. Ce dernier est un renard à deux queues, brillant inventeur et ami fidèle du héros. Les deux protagonistes vont logiquement se heurter à Knuckles dans Sonic 2.

Des photographies de plateau ont fuité sur le net, révélant un aperçu du déroulement de la production. Disponibles sur le compte Twitter TailsChannel, ces clichés montrent les modèles grandeur nature des trois personnages centraux. Le tournage se déroule actuellement à Fort Langley, en Colombie-Britannique. Les statues servent à donner la proportion de ces héros animés aux acteurs réels :

Sonic 2 va donc introduire de nombreux nouveaux personnages, et permettre de développer plus profondément l’univers du jeu vidéo historique. Ce dernier a en effet été créé par Sega en 1991 pour la Mega Drive. Et si le long-métrage marche au box-office, la Paramount pourrait logiquement produire un troisième volet des aventures de Sonic.