Sonic 2 : le hérisson se la joue Batman dans le nouveau teaser

"Sonic 2" se dévoile davantage avec un nouveau teaser plein d'humour et d'action électrique. Le film sortira sur les écrans français le 30 mars prochain.

Un succès surprise pour Sonic le hérisson

Adapter en film le personnage de jeux vidéo Sonic avait sur le papier tout d'un projet casse-gueule. Il faut que lorsqu'Hollywood s'attaque à des jeux vidéo, cela donne rarement des chefs-d'œuvre. Pourtant, avec le premier Sonic, la mission a été accomplie puisque, malgré la pandémie, le long-métrage de Jeff Fowler a rapporté plus de 300 millions de dollars au box-office. Soit environ trois fois son budget initial. Un beau succès, surtout dans des conditions compliquées. Résultat, la Paramount a logiquement commandé un second film, Sonic 2.

Après avoir introduit Sonic et son ennemi le Dr. Robotnik (Jim Carrey), Jeff Fowler va cette fois présenter un autre personnage bien connu des fans : Knuckles. Il est le rival de Sonic, son équivalent en moins sympathique, rouge et avec des dreadlocks. Pour la version américaine, c'est Idris Elba qui doublera le personnage dans le film.

Blue Justice, héros de Sonic 2

Sonic 2 est prévu pour le 30 mars dans les salles françaises (et le 8 avril aux Etats-Unis). Paramount, après avoir dévoilé une bande-annonce en décembre dernier, continue logiquement de faire la promotion du film. Et quoi de mieux pour cela que de profiter de la sortie d'un autre mastodonte ? C'est l'idée derrière le nouveau teaser (en une d'article) qui surfe clairement sur la hype autour de The Batman (dans les salles depuis le 2 mars).

Sonic 2 ©Paramount

On entend d'abord Sonic prendre une voix grave à la manière du Chevalier noir, faire référence à Vengeance, ou encore taper la pose devant la lune tel un véritable justicier avant de prendre le nom de Blue Justice. Une introduction assez amusante avant que les choses sérieuses ne commencent avec le retour de Robotnik, et donc la rencontre électrique avec Knuckles.

Rendez-vous le 30 mars dans les salles pour découvrir Sonic 2.