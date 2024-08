Sonic 3 : Shadow fait parler sa puissance dans une bande-annonce explosive

Paramount Pictures a dévoilé la première bande-annonce de "Sonic 3, le film". Une nouvelle aventure pour le hérisson bleu qui devra cette fois affronter le terrible Shadow.

Sonic : le succès des films

Tiré de la célèbre licence de jeux vidéo, Sonic, le film (2020) a été un succès assez inattendu. En dépit de la popularité du personnage, les adaptations de jeux vidéo n'étant pas souvent bien accueillie, on pouvait craindre le pire. D'autant que lors de la mise en ligne de la bande-annonce, les retours ont été très négatifs. La majorité des critiques pointant sur le design du personnage.

Chose rare, le studio Paramount a écouté l'avis du public et a repoussé la sortie du long-métrage de deux mois pour permettre aux animateurs de revoir leur copie et de proposer un visuel plus ressemblant au héros des jeux vidéo. Un choix judicieux, puisque Sonic a ensuite rapporté plus de 319 millions de dollars dans le monde, pour un budget estimé à 85 millions de dollars.

Étant donné la rentabilité de Sonic, le film, une suite a été commandée et a introduit les personnages de Knuckles et Tails. La recette de Sonic 2 (2022) a une nouvelle fois fonctionné puisque le long-métrage a fait mieux que le précédant, cumulant plus de 405 millions de dollars de recettes dans le monde. Deux ans plus tard, le hérisson bleu va revenir pour une troisième aventure, toujours réalisée par Jeff Fowler.

Une première bande-annonce pour Sonic 3

Cette fois, le héros croisera la route de Shadow the Hedgehog, introduit dans la scène post-générique du second film. Un antagoniste qu'on peut admirer dans la bande-annonce de Sonic 3 dévoilée par Paramount. Comme on peut le voir sur ces images, Shadow va s'évader d'un laboratoire militaire où il est retenu. Une fois dehors, le Projet Shadow va tout détruire sur son passage. Le trio Sonic, Tails et Knuckles va donc être recruté pour l'arrêter. Sauf que la puissance de l'antagoniste s'annonce monumentale. Et le seul moyen de battre sera de faire appel à leur ancien ennemi, le Dr Robotnik, toujours incarné par Jim Carrey.

Sonic 3 promet d'être encore un grand spectacle pour un public familial. Il sera à découvrir au cinéma le 25 décembre. D'ici là, il est possible de découvrir la mini-série Knuckles, disponible sur Paramount+ et qui se situe entre le second et le troisième opus.