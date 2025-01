Sonic : très bonne nouvelle pour la suite de la saga au cinéma

Alors que "Sonic 3" est toujours projeté dans les salles, Paramount a déjà officialisé un quatrième film pour la franchise lancée en 2020. Le studio lui a même attribué une date de sortie.

Sonic 3 fait encore plus fort que ses prédécesseurs

Les adaptations de jeux vidéo en films sont loin d’être toujours une réussite. Mais Sonic a clairement réussi son passage au grand écran. Le premier long-métrage de la franchise a été majoritairement bien reçu à sa sortie en 2020. Deux ans plus tard, sa suite a attiré encore plus de spectateurs dans les salles. Et le troisième film, dévoilé récemment, met la barre encore plus haut.

Sorti le 25 décembre dernier dans les salles, Sonic 3 a effectué un démarrage impressionnant. En un mois, il a déjà récolté 422 millions de dollars dans le monde, selon les chiffres de Box Office Mojo. Il fait donc déjà mieux que ses prédécesseurs, qui avaient récolté respectivement 319 millions et 405 millions. Parallèlement à cette belle réussite, Paramount avance déjà rapidement sur le développement du prochain opus de la saga.

Déjà une date de sortie pour Sonic 4 !

Paramount a récemment officialisé la mise en chantier de Sonic 4. Et le studio ne perd pas de temps puisqu’il vient déjà d’attribuer une date de sortie au futur long-métrage de la saga. Comme le rapporte Deadline, celui-ci arrivera le 19 mars 2027 dans les salles nord-américaines. En France, il devrait être dévoilé deux jours plus tôt.

En revanche, on ne sait pas encore si Jeff Fowler réalisera ce nouvel opus. Jusqu’à présent, c’est lui qui s’est occupé de la réalisation de tous les films de la saga. Le casting de Sonic 4 est également inconnu. Toutefois, Jim Carrey a de bonnes chances de revenir.

Jim Carrey est partant pour revenir

Au cours d’une interview avec Cinema Today, Jim Carrey a été interrogé sur la possibilité de revenir dans Sonic 4. Et l’interprète du Dr Robotnik a expliqué qu’il était partant pour reprendre son rôle : « Je suis clairement ouvert à l’idée, et en général ils viennent me voir avec une nouvelle idée, et si je dis ‘Ça a l’air fun’, alors je le fais. »

Avec de tels propos, on imagine mal un Sonic 4 sans Jim Carrey étant donné la popularité de son personnage, présent dans tous les opus précédents. D’ici-là, vous pouvez toujours aller découvrir le troisième film dans les salles.