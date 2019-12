Sonic : un extrait fait un clin d’oeil à Dwayne Johnson, qui y répond !

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

The Rock président ? Voilà une des bonnes blagues de Sonic qu’on a pu découvrir dans la bande-annonce. Dwayne Johnson n’a pas manqué l’occasion de réagir avant que le réalisateur de « Sonic le film » ne lui tende une perche pour un caméo.

La production de Sonic le film aura eu de gros rebondissements. En effet, après avoir sorti un premier trailer, la Paramount s’est pris un véritable bad buzz en raison du visuel du hérisson. Face à la horde de fans, le studio est revenu en arrière et a décidé de repousser la sortie du film pour pouvoir retravailler le design. Pour une fois, les fans avaient gagné ! Et quelques mois plus tard, on découvrait la nouvelle bande-annonce de Sonic. Celle-ci a reçu un assez bon accueil, faisant finalement de Sonic un film plus attendu qu’on ne l’imaginait.

Pour continuer de faire monter la hype, les services de communication du film cherchent comme ils peuvent à attirer l’attention sur Sonic. La dernière nouveauté est d’utiliser un des acteurs les plus populaires du moment : Dwayne Johnson.

The Rock en caméo dans Sonic ?

Déjà la bande-annonce plaisantait sur l’ancien catcheur. Le hérisson l’imaginant président, rien que ça ! Mais en diffusant un nouveau spot TV, le studio a voulu marquer un peu plus le coup sur Twitter. L’acteur étant cité dans le tweet, il n’a pas manqué de réagir, se rappelant ses années au collège lorsqu’il jouait au jeu vidéo Sonic.

https://twitter.com/TheRock/status/1206115177675968513?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1206115177675968513&ref_url=https%3A%2F%2Fscreenrant.com%2Fsonic-hedgehog-dwayne-rock-johnson-president-tv-spot%2F

Le clin d’œil aurait pu s’arrêter là. Sauf que le réalisateur Jeff Fowler y a vu une bonne opportunité en proposant (toujours sur Twitter) carrément à Dwayne Johnson de venir faire un caméo.

D’après lui, il y aurait toujours le temps de le faire intervenir. Le montage de Sonic n’étant probablement pas terminé. Evidemment, en général ce genre de choses ne se décident pas uniquement sur Twitter mais avec des gros contrats. Reste que Dwayne Johnson pourrait se laisser tenter par l’idée. Et si son emploi du temps lui permet, pourquoi ne pas s’arranger pour apparaître, par exemple, dans une scène post-générique, en président !? Nous, on signerait tout de suite…

Sonic le film sortira dans les salles le 12 février 2020.