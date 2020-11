Sons of Philadelphia : une bande-annonce pour le polar avec Matthias Schoenaerts

Second film de Jérémie Guez, "Sons of Philadelphia" met en scène Matthias Schoenaerts et Joel Kinnaman dans un polar noir. Le film sortira dans les salles le 30 décembre. Voici la bande-annonce.

Sons of Philadelphia, un polar français tourné en Amérique

Sons of Philadelphia suit la trajectoire de Peter, un petit malfrat qui œuvre aux côtés de son cousin Michael. Tous les deux sont entrés dans le milieu par leur famille, impliquée plus ou moins malgré elle dans le crime il y a trente ans. À cette époque, Peter est recueilli par la famille de Michael. C'est à partir de là que son destin sera scellé. Désormais, il aimerait bien s'éloigner de tout ça, mais le caractère violent de Michael, qui dérange la mafia italienne, ne va pas l'aider.

Réalisé par Jérémie Guez, Sons of Philadelphia est, contrairement à ce qu'on pourrait penser devant la bande-annonce en anglais (en une de cet article), un polar français. Le cinéaste a tourné aux Etats-Unis, en anglais, avec un casting international. On retrouve le Belge Matthias Schoenaerts dans le premier rôle, l'acteur suédo-américain Joel Kinnaman, ou encore l'Américaine Maika Monroe. Et comme le montre la bande-annonce, le film coche les cases du polar noir à l'américaine, avec son lot de violence, sans tomber dans la démesure. En effet, on est davantage dans la tragédie, avec un aspect presque nostalgique. Le genre de film porté en partie par le physique et le charisme de ses comédiens.

Un rôle taillé pour Matthias Shoenerts

Ici, Matthias Shoenaerts et Joel Kinnaman en imposent. Et Sons of Philadelphia rappellent dans certains aspects le très bon Quand vient la nuit avec Tom Hardy et justement Matthias Schoenaerts, dans un rôle alors presque miroir à celui dans Sons of Philadelphia. Au passage, rappelons que le comédien a bien enchaîné depuis De rouille et d'os. On l'a récemment vu dans Nevada, dans le film d'action de Netflix The Old Gard, sans oublier une présence courte mais notable dans le superbe film de Terrence Malick, Une vie cachée.

Jérémie Guez, un réalisateur à suivre

Comme on l'expliquait dans notre critique de Sons of Philadelphia (lors du 46e festival de Deauville), Jérémie Guez n'en est pas à son premier projet. Bien que tourné en 2018, on pouvait découvrir cette année en VOD son premier long-métrage Bluebird. Avant cela, c'est en tant que scénariste que le nom du cinéaste est apparu de nombreuses fois. En 2014 avec Yves Saint Laurent de Jalil Lespert, puis en 2016 avec Iris (également de Jalil Lespert). Enfin, à partir de 2018 il enchaîne en participant aux scénarios de Burn Out de Yann Gozlan et La Nuit a dévoré le monde de Dominique Rocher. Enfin, en 2020, deux ans après Lukas, il retrouve Julien Leclerq pour La Terre et le sang (disponible sur Netflix).

Cependant, cet enchaînement est à relativiser. Lui-même nous disait en interview avoir écrit "beaucoup de choses qui ne se sont pas concrétisées sur le moment et qui ont fini par s’accumuler". C'est donc après qu'un projet ait enfin été lancé et ait convaincu que les autres ont pu se débloquer. Néanmoins, Jérémie Guez reste un auteur intéressant dans le paysage français, et il faudra suivre ses prochaines propositions avec attention. Pour le public, cela commencera avec Sons of Philadelphia le 30 décembre 2020 dans les salles.