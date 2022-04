Sony confirme "Venom 3" et "S.O.S. Fantômes 4"

Lors de la CinemaCon organisée à Las Vegas, Sony a multiplié les annonces sur ses futurs projets. Le studio a notamment fait savoir qu'il ne compte pas mettre de côté de le Sony's Spider-Man Universe, ainsi que la saga "S.O.S. Fantômes".

Venom 3, El Muerto : le Sony's Spider-Man Universe s'agrandit

Alors que la CinemaCon se déroule actuellement à Las Vegas, Sony Pictures a donné des nouvelles de ses projets à venir. Le studio ne compte pas mettre de côté le Sony's Spider-Man Universe. En plus de la future présentation de Kraven le Chasseur, interprété par Aaron Taylor-Johnson, Eddie Brock et son alter ego extraterrestre seront de retour dans un troisième volet après Venom et Venom : Let There Be Carnage, comme le rapporte Variety.

Toujours du côté des ennemis de l'homme-araignée, le catcheur El Muerto fera prochainement son arrivée au cinéma. Sony a fait appel au rappeur portoricain Bad Bunny pour incarner ce lutteur apparu pour la première fois en 2006 dans les comics Spider-Man, doté d'un masque qui lui confère une force et une résistance surhumaines.

Enfin, Phil Lord et Chris Miller ont donné quelques informations supplémentaires sur Spider-Man : Across the Spider-Verse, attendu dans les salles obscures en juin 2023. Les scénaristes et producteurs ont confié que le long-métrage bénéficie de la plus grande équipe jamais constituée pour un film d'animation, composée de 1000 personnes. Il comptera par ailleurs plus de 240 personnages et se déroulera à travers six univers différents. Le troisième volet, désormais intitulé Spider-Man : Beyond the Spider-Verse, sortira en mars 2024 aux États-Unis.

S.O.S. Fantômes, Equalizer : les franchises continuent

Selon Variety, Sony a également confirmé la mise en chantier de la suite de S.O.S. Fantômes : L'Héritage, qui a marqué le come-back de Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver et Annie Potts. Pour le moment, aucun détail n'a été donné sur le projet et sur l'éventuel retour des nouveaux protagonistes joués par Carrie Coon, Paul Rudd ainsi que les jeunes Mckenna Grace et Finn Wolfhard.

S.O.S. Fantômes : L'Héritage ©Sony Pictures Entertainment

Enfin, le studio a dévoilé un bref aperçu de The Equalizer 3, pour lequel Denzel Washington reprend son rôle de justicier, mais aussi du biopic sur Whitney Houston intitulé I Wanna Dance With Somebody et de la comédie dramatique A Man Called Otto portée par Tom Hanks. Dans cette dernière, un retraité grincheux noue des liens d'amitié imprévus avec ses nouveaux voisins.