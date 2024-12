Sony prêt à arrêter son Spider-Man Universe après Kraven The Hunter ?

Le studio a annoncé vouloir arrêter la production des films dérivés de l’univers Spider-Man alors que "Kraven The Hunter" n’est pas encore sorti dans le monde. Aveux de faiblesse ou prise de conscience ? Quoi qu’il en soit, Sony s’attellerait maintenant à la suite d’une saga très populaire.

Un studio qui n’a pas su convaincre

On ne pourra pas dire que le Spider-Verse de Sony aura marqué les mémoires. Ou bien qu’il l’a fait, mais pas pour les bonnes raisons. Depuis son lancement en 2018 avec le premier opus Venom, de Ruben Fleischer, le studio a essuyé de nombreuses critiques sur la qualité proposée dans ses films.

De Morbius à Madame Web, les films de Sony ont été de lourds échecs dans les salles. Seule la trilogie Venom, portée par Tom Hardy, est parvenue à attirer du monde dans les cinémas (malgré des avis négatifs). En effet, sur les 2 milliards de dollars récoltés au box-office mondial sur cinq films sortis, Venom en a rapporté 1,8 pour le studio.

Reste à savoir combien récoltera Kraven The Hunter (dont les premiers avis sur Rotten Tomatoes sont catastrophiques) dans le monde pour voir si le Sony’s Spider-Man Universe se clôturera sur une bonne note.

Sony va arrêter son univers Marvel après Kraven

Sony avait fait le pari de donner vie à des personnages secondaires de l’univers Spider-Man sur grand écran. Puisque le succès n’a jamais réellement été au rendez-vous, Sony aurait pris une décision radicale. Le média The Wrap vient d’annoncer que le studio n’avait plus pour projet de sortir des films dérivés pour le moment.

Selon leurs informations, Sony préférerait se concentrer sur le Spider-Man de Tom Holland et sur les films qui lui sont liés. Outre le très attendu Spider-Man 4, sont évoqués le « prochain volet de saga d’animation Spider-Verse et la série télévisée Spider-Noir portée par Nicolas Cage. Des projets centrés sur le tisseur, et plus gravitant autour ».

Pour l’instant, on ne sait pas encore combien de temps durera cette pause chez Sony, ni avec quels autres possibles personnages dérivés de l’univers il compte revenir. Avant que le studio ne tire sa révérence, son dernier projet en date, Kraven le chasseur, sera disponible dans les salles françaises dès le 18 décembre prochain.