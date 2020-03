Sony repousse Uncharted, Morbius, SOS Fantômes 3 et d'autres sorties

Le coronavirus continue d'avoir un impact sur le calendrier des sorties. Si celles qui devaient intervenir très récemment ont logiquement été reportées, d'autres attendues plus tard subissent le même sort. C'est le cas des films Sony comme "Uncharted", "Morbius" ou encore "SOS Fantômes 3."

La crise sanitaire que nous traversons jette un gros doute sur le reste de cette année de cinéma. Sa durée, encore indéfinie, ne permet pas d'estimer ce qu'il risque précisément de se passer dans les prochains mois. Avant toute chose, il faut bien entendu que les salles puissent se remettre en marche. Car tant que ça ne sera pas le cas, cela voudra dire qu'un risque de contamination continue d'exister. Les studios sont dans l'obligation de revoir leur calendrier des sorties pour reprogrammer les films qui étaient prévus dans plus ou moins longtemps. À moins de passer par une sortie numérique, il n'y a pas d'autres solutions. Comme pour Mourir Peut Attendre, le réflexe évident est de reporter la sortie à la dernière partie de l'année. Sony n'avait, jusque-là, pas encore agi de son côté, alors que le studio a des gros morceaux à livrer.

Sony décale une partie de ses prochains films

Sony a annoncé que Morbius, attendu initialement 5 août chez nous, allait sortir le 19 mars 2021 aux USA. Il en va de même pour SOS Fantômes : L'Héritage, attendu le 19 août chez nous, qui arrivera le 5 mars 2021 aux USA. Pierre Lapin 2 n'échappe pas à ce traitement, avec une nouvelle sortie programmée le 21 janvier 2021 aux USA, et USS Greyhound : la Bataille de l'Atlantique ne sortira pas en juin mais à une nouvelle date, pas encore communiquée. Pour finir, c'est l'arlésienne Uncharted qui encaisse encore un autre retard. Déjà que le projet n'est pas verni depuis ses débuts, il ne sortira pas en mars 2021 sur les écrans américains, mais en octobre. Ceci s'explique par le fait que la production n'a pas pu commencer avec l'émergence du coronavirus. Au moment où cette adaptation allait enfin entrer en tournage, elle rencontre un autre obstacle. Décidément, quand ça ne veut pas...

Sony étale ses sorties et refuse de venir se mêler à la masse en fin d'année. Car si tout le monde agit de la sorte, nous pourrions avoir des derniers mois surchargés et un choix beaucoup trop grand dans un laps de temps réduit. On cause beaucoup des gros films qui attirent l'attention, cependant il ne faut pas oublier les plus petits, qui seront eux aussi à compter dans l'équation. Une offre trop imposante pourrait nuire à quasiment tout le monde, parce que le public ne pourra pas suivre. Donc, au lieu de s'agglutiner, mieux vaut dispatcher les projets à venir sur plusieurs mois et en programmer une partie en 2021. Pourtant, Morbius était prêt et SOS Fantômes : L'Héritage aurait pu prétendre à une belle sortie en fin d'année. Mais c'est aussi malin de la part de Sony de ne pas privilégier la précipitation et de chercher des créneaux qui conviennent mieux.