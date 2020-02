Vous avez aimé ? Partagez :

Un récent rapport suggère que Sony serait en train de préparer un film sur Spider-Woman. Le papier va même encore plus loin, assurant que le studio a déjà une actrice et une réalisatrice en vue.

Jessica Drew est la première Spider-Woman. Créée en 1977 par Archie Goddwin, Jim Mooney et Sal Buscema la jeune femme a été exposée à de l’uranium radioactif pendant son enfance alors que son père lui a injecté accidentellement un sérum expérimental issu du venin d’une araignée. Jessica Drew découvrit a posteriori qu’elle pouvait voler, projeter des décharges bio-électriques de venin, qu’elle était vaccinée contre tout poison, avait une force surhumaine et la capacité d’adhésion sur toute sorte de surface. Elle prit alors le pseudonyme de Spider-Woman.

Spider-Woman bientôt au cinéma ?

L’information est encore à prendre avec des pincettes. Il se pourrait que Sony Pictures travaille sur un film Spider-Woman. Le projet ne serait qu’aux premiers stades de développement, mais d’après The Illuminerdi, Sony aurait déjà une idée très précise du métrage.

Sony aimerait apparemment que Michelle MacLaren dirige le film. Elle est notamment célèbre pour son travail sur les séries Westworld et Game of Thrones. Elle a également remporté deux Primetime Emmy Awards pour son travail sur Breaking Bad. De même, elle était à l’origine un des pontes de Warner Bros Studios. Le site avance également que le studio sait déjà qui pourrait incarner l’héroïne. En effet, Sony verrait bien Alicia Vikander dans la peau de Spider-Woman. L’actrice, qui sera bientôt de retour dans Tomb Raider 2 est un choix en tout cas intéressant. Encore d’après The Illuminerdi, elle serait « l’actrice idéale » selon Sony.

Logiquement, le film centré sur Spider-Woman serait le pont entre la saga Venom et le prochain film Morbius. Une connexion évidente pour agrémenter le Spider-Verse. Ainsi, elle remplirait le rôle de Spider-Man, trop occupé à s’amuser avec ses amis du Marvel Cinematic Universe (MCU). Le film devrait se concentrer sur ses origines dans les comics et demeurer très fidèle à sa représentation papier. Enfin, elle pourrait également être la connexion centrale entre l’univers Marvel de Sony et celui du MCU.

Cela fait maintenant un certain temps que les fans réclament Jessica Drew, personnage central de l’univers Spider-Man dans les comics. Bien évidemment, cette information demande encore confirmation. De même que pour Alicia Vikander et Michelle MacLaren, qui ne sont pour le moment pas associées au projet. Mais une chose est sûre : on devrait prochainement entendre parler de cette héroïne culte.